"BIBI" LO SA: PER LUI C'È SPERANZA FINCHÉ C'È GUERRA - VOLANO STRACCI BAGNATI TRA NETANYAHU E AL SISI: LE "NUOVE LINEE ROSSE" STABILITE PREMIER ISRAELIANO INTRALCIANO LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE PER RIAPRIRE IL VALICO DI RAFAH - LA NOTIZIA CHE ISRAELE NON PERMETTERÀ IL TRAFFICO DI ARMI DALL’EGITTO VERSO GAZA HA FATTO INCAZZARE AL SISI, PROPRIO NEL GIORNO IN CUI RONEN BAR, IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI DI TEL AVIV, ARRIVA AL CAIRO PER FAR RIPARTIRE LA MEDIAZIONE...