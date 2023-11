LA "BIDENOMICS" NON HA CONVINTO NESSUNO - LE POLITICHE MESSE IN CAMPO DALL’80ENNE PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI NON PORTANO VOTI, E “SLEEPY JOE” RISCHIA DI FINIRE "TROMBATO" NEL DUELLO CON TRUMP NEL 2024 - PER QUANTO RIGUARDA L'ECONOMIA, SECONDO GLI INTERVISTATI UN SONDAGGIO DEL “NEW YORK TIMES”, "THE DONALD" FAREBBE UN LAVORO MIGLIORE RISPETTO A BIDEN (PECCATO CHE POI PERÒ FA ASSALTARE IL CONGRESSO...) - IL VANTAGGIO DI TRUMP NEGLI STATI DECISIVI

Articolo di "Le Monde" - Dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

L'IMPOPOLARITÀ ECONOMICA DI JOE BIDEN

murales donald trump e joe biden che si baciano - tijuana - messico

Nonostante i successi sul fronte della disoccupazione e dell'inflazione, le politiche del Presidente degli Stati Uniti non convincono. Questo è motivo di preoccupazione per il campo democratico, a un anno dalle elezioni – scrive il corrispondente di Le Monde

A un anno dalle elezioni presidenziali americane, il sondaggio è una calamità per Joe Biden: secondo il sondaggio realizzato dal New York Times e dal Siena College, il presidente uscente sarebbe sconfitto in cinque swing states su sei dal suo potenziale avversario Donald Trump: Nevada (10 punti di vantaggio per Donald Trump), Georgia (6), Arizona (5), Michigan (5) e Pennsylvania. Biden vincerebbe solo in Wisconsin, di 2 punti.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

In ogni Stato sono stati interpellati seicento elettori tra il 22 ottobre e il 3 novembre. Il caso deve essere temperato alla luce delle elezioni parziali del 7 novembre, che mostrano come la disputa sull'aborto, che non è più un diritto federale dopo la sentenza della Corte Suprema dell'estate del 2022, rimanga un carburante estremamente favorevole per i Democratici.

I potenziali elettori intervistati ritengono che Donald Trump farebbe un lavoro migliore su questi temi rispetto a Joe Biden (59% contro 37%), e il punteggio di Donald Trump è molto forte tra gli ispanici (58-38) e non trascurabile tra i neri (31-59). Questo rifiuto arriva in un momento in cui l'economia è giudicata dal 57% la questione più importante per determinare il voto, rispetto al 29% per le questioni sociali (aborto, democrazia, armi, ecc.).

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

È chiaro che la Bidenomics non va bene. Perché un punteggio così basso? "L'inflazione rimane un punto dolente", ha commentato il New York Times. Certo, è scesa dal 9,1% del giugno 2022 al 3,7% di settembre. Tuttavia, da quando Joe Biden è entrato in carica nel gennaio 2021, l'aumento complessivo dei prezzi ha raggiunto il 17,6%, secondo i calcoli del Dipartimento del Lavoro. Il prezzo di un gallone di benzina, che aveva superato i 5 dollari (4,67 euro), è sceso a 3,84 dollari, ma è il 60% in più rispetto ai 2,36 del gennaio 2021.

Il prezzo medio di un'auto nuova è passato da 37.000 dollari (34.500 euro) a oltre 45.000 dollari. Il prezzo del latte è aumentato del 13%. Il dato più sorprendente è che il costo del tempo libero e dell'intrattenimento dal vivo è aumentato a dismisura, dai biglietti per i parchi a tema Disney ai concerti, al punto che il Wall Street Journal lo definisce "funflation". Il prezzo dei concerti, ad esempio, è aumentato di oltre un quarto rispetto alla pre-pandemia del 2019, mentre il caffè da Starbucks è aumentato del 21%.

donald trump

"Il fatto che l'inflazione sia scesa non significa che i prezzi siano scesi", riassumeva Tim Quinlan, economista di Wells Fargo, per il Wall Street Journal all'inizio di ottobre. "La gente vuole sentir parlare di prezzi in calo, perché ricorda quali erano i prezzi di una volta e rivuole i vecchi prezzi", ha dichiarato alla NBC Jared Bernstein, presidente del consiglio di economisti di Joe Biden. "Se l'economia sta andando meglio, se il processo disinflazionistico di cui si continua a parlare sta davvero avvenendo, allora perché la gente è così scontenta?", ha chiesto Lisa Cook, membro del Consiglio dei governatori della Fed, il 6 novembre.

spesa al consumo e inflazione negli usa.

In effetti, "la maggior parte degli americani non cerca solo la disinflazione. Vogliono la deflazione. Vogliono che i prezzi tornino al punto in cui erano prima della pandemia", ha spiegato. "Non ho bisogno di aspettare articoli al riguardo. Lo sento dire in famiglia. Naturalmente questo non è l'obiettivo della Fed, che vuole tornare a un aumento medio dei prezzi del 2%, ma non sta cercando di cancellare gli anni di inflazione. Se gli americani lamentano ancora una perdita di potere d'acquisto, la lamentela sembra meno fondata con la decelerazione dei prezzi: secondo la Fed di St Louis, i salari reali settimanali sono ora al di sopra del livello raggiunto poco prima della pandemia, nel quarto trimestre del 2019.

D'altra parte, la politica protezionistica degli Stati Uniti, criticata dai liberi professionisti come il think tank di Washington Peterson Institute, è in realtà oggetto di un consenso crescente. Eppure solo il 45% degli americani intervistati approva la gestione delle infrastrutture da parte di Joe Biden e il 42% approva il modo in cui sta riportando i posti di lavoro manifatturieri in America, secondo un sondaggio di agosto del Wall Street Journal. "Sono numeri stranamente bassi per un presidente che ha firmato una legislazione popolare che rafforza le infrastrutture e l'industria manifatturiera", afferma Greg Ip, editorialista del Wall Street Journal.

joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one

Un chiaro pregiudizio politico

Nonostante i dubbi espressi dal pubblico, il termine "Bidenomics", un'espressione tecnocratica che dovrebbe opporsi alla "Reaganomics", viene ripetuto all'infinito da Joe Biden. Tuttavia, il termine è incomprensibile per molti democratici e, se si crede alla stampa, per lo stesso Presidente. "Finora, il messaggio non ha avuto risonanza, soprattutto tra gli americani della classe operaia, che Joe Biden sta cercando di convincere. I sondaggi mostrano che gli elettori con un'istruzione universitaria sono generalmente soddisfatti dello stato dell'economia, ma quelli che vivono mese per mese sono disillusi", analizza il sito Axios.

Non sorprende che i repubblicani stiano usando un termine diverso da "Bidenomics": hanno creato una pagina web "Bidenflation" al Congresso, con un evidente pregiudizio politico. Secondo un sondaggio Quinnipiac condotto in agosto, ad esempio, più della metà dei repubblicani e dei democratici (57% e 71%) giudica la propria situazione personale eccellente o buona, ma solo il 5% dei repubblicani si esprime così sull'economia, contro il 61% dei democratici.

inflazione

Paul Krugman, vincitore del Premio Nobel per l'Economia, viene in soccorso di Joe Biden nella sua rubrica sul New York Times, sottolineando questa verità: "La semplice realtà dell'ultimo anno è che l'America ha realizzato ciò che molti, forse la maggior parte, degli economisti ritenevano impossibile: un forte calo dell'inflazione senza una recessione o addirittura un forte aumento della disoccupazione".

inflazione usa joe biden inflazione stati uniti inflazione usa