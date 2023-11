– GIOVANNI VALENTINI: “LO ‘SCANDALO’ NON È TANTO CHE VESPA NON SA O NON RICORDA CHE INGHILTERRA E SPAGNA SONO DUE MONARCHIE, MA CHE USA UN ACCOUNT DEL SERVIZIO PUBBLICO PER FARE UN COMIZIO A FAVORE DELLA RIFORMA DEL GOVERNO” – IL DAGOREPORT: NELLA LOTTA PER IL POTERE TRA IL MELONCINO ROSSI E SERGIO (SOSTENUTO DA SALVINI), RONZA BRUNO VESPA, PRIMO GRAN VISIR RAI...

. UNO NON SA NEANCHE COME SI CHIAMANO. NON HO CAPITO TUTTO ’STO PERICOLO DOVE STA” – PECCATO CHE INGHILTERRA E SPAGNA SIANO DUE MONARCHIE PARLAMENTARI, E QUINDI NON ESISTA ALCUN PRESIDENTE – SCOPPIATA LA POLEMICA, SCRIVE UNA LETTERA A DAGO IN CUI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI:

VESPA, IL GRAN CONSIGLIERE DELLA MELONI IN RAI, SI LANCIA IN UNA DIFESA A SPADA TRATTA DEL PREMIERATO VOLUTO DALLA SORA GIORGIA. MA FINISCE PER RIMEDIARE UN CLAMOROSO SCIVOLONE COSTITUZIONALE: “

L’elezione diretta del Presidente del Consiglio e l’accordo sui #migranti con l’Albania. L’#editoriale di Bruno Vespa? pic.twitter.com/YwbDwl5nV2 — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) November 10, 2023

ARTICOLI CORRELATI

Lettera di Bruno Vespa a Dagospia

Caro Dago, ma davvero in Inghilterra e in Spagna ci sono le monarchie? E da quando? Comunque se ne sei sicuro mi correggo…

Ps. A proposito. Come la maggioranza degli italiani, sono favorevole all’elezione diretta di capo dello Stato o primo ministro da quando Giorgia Meloni andava al liceo…

Grazie.

LO STRAFALCIONE DI VESPA PER APPOGGIARE LA RIFORMA MELONI

Estratto dell’articolo di www.ilfattoquotidiano.it

BRUNO VESPA IN DIFESA DEL PREMIERATO

La difesa della riforma del premierato costa cara a Bruno Vespa, scivolato in uno strafalcione clamoroso sull’ordinamento dell’Inghilterra e della Spagna. Nell’elogiare le scelte del governo Meloni, impegnato nel riscrivere l’architettura costituzionale della Repubblica inserendo l’elezione diretta del presidente del Consiglio, il conduttore di Porta a Porta e Cinque Minuti ha finito per riscrivere lui, in maniera maldestra, il sistema politico dei due Stati. Un’uscita che ha scatenato centinaia di commenti sui social e ha innescato anche le correzioni della comunità di X, l’ex Twitter.

“Gli italiani sono presidenzialisti da sempre”, esordisce il giornalista della Rai in un video-editoriale. Quindi il commento sulla riforma del premierato, che a breve approderà in Parlamento senza molte speranze di raggiungere la maggioranza dei due terzi in entrambe le camere, unica via per evitare il referendum. Lo stesso esecutivo nutre poche speranze di farcela, tant’è che venerdì sera Giorgia Meloni ha aperto una sorta di campagna social in vista della possibile consultazione.

BRUNO VESPA IN DIFESA DEL PREMIERATO

“Ora una riforma light… light… light… quasi che il sapore non si sente”, spiega Vespa prima di addentrarsi nella ricostruzione errata al centro delle polemiche. “I primi ministri di Inghilterra, non parliamo poi di Macron che è una Madonna, Spagna e Germania contano infinitamente di più dei loro presidenti della Repubblica – dice convintamente il conduttore – Uno non sa neanche come si chiamano. Non ho capito tutto ‘sto pericolo dove sta”. Peccato che Inghilterra e Spagna siano due monarchie, altro che repubbliche, e quindi non esista alcun presidente ma semmai i re, Carlo III e Filippo VI. [...]

DAL PROFILO TWITTER DI GIOVANNI VALENTINI

TWEET DI GIOVANNI VALENTINI SUL CASO BRUNO VESPA E PREMIERATO

Lo “scandalo” non è tanto che Bruno Vespa non sa o non ricorda che Inghilterra e Spagna sono due monarchie. Lo scandalo è che usa un account del servizio pubblico (@RaiPortaaPorta) per fare un comizio a favore della proposta governativa del premierato. Altro che imparzialità!

Dopo il comizio televisivo di Vespa a favore del premierato meloniano, tutti coloro che sono contrari (cittadini, abbonati, telespettatori, costituzionalisti, giornalisti e politici) farebbero bene a boicottare la sua trasmissione. #BlackoutPortaaPorta

TWEET DI GIOVANNI VALENTINI SUL CASO BRUNO VESPA E PREMIERATO

Con lo “strafalcione” di Vespa sulle monarchie d’Inghilterra e Spagna, l’eventuale referendum sul premierato si trasforma in un referendum anche su di lui. E sul suo modo di “usare” la tv pubblica a fini di parte. Una vergogna!

TWEET DI GIOVANNI VALENTINI SUL CASO BRUNO VESPA E PREMIERATO

BRUNO VESPA IN DIFESA DEL PREMIERATO BRUNO VESPA IN DIFESA DEL PREMIERATO bruno vespa e giogia meloni nella masseria li reni FORUM IN MASSERIA A MANDURIA - BRUNO VESPA E GIORGIA MELONI giorgia meloni bruno vespa forum in masseria GIORGIA MELONI BRUNO VESPA A MANDURIA giorgia meloni con bruno vespa al forum in masseria GIORGIA MELONI ALLA TRASMISSIONE DI BRUNO VESPA CINQUE MINUTI BRUNO VESPA IN DIFESA DEL PREMIERATO