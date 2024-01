15 gen 2024 11:00

"UNA CANDIDATURA ALLE EUROPEE? QUANDO DECIDERÒ LO FARÒ SAPERE IO” - IL GENERALE VANNACCI, TIRATO PER LA DIVISA DALLA LEGA CHE LO VORREBBE COME RACCATTA-VOTI, PRENDE TEMPO SULLA DISCESA IN CAMPO: "CHIUNQUE MILLANTI DI CONOSCERE LE MIE DECISIONI LASCIATELO PERDERE. SE MI VENISSE UNA PROPOSTA POLITICA ANCHE DAL PD LA PRENDEREI IN CONSIDERAZIONE. TEMO CHE NON ARRIVI, ANZI QUASI SICURAMENTE NON ARRIVERÀ - UN SECONDO LIBRO? NON SO SE E QUANDO USCIRÀ. DA QUELLO CHE È AVANZATO DAL PRIMO LIBRO C'È TANTO MATERIALE"