ARIECCOLO! IL VECCHIO LEONE BERLUSCONI NON MOLLA E STUDIA IL RIENTRO ALLA KERMESSE DI FORZA ITALIA IL 5 E 6 MAGGIO CON UN INTERVENTO VIDEO O AL TELEFONO – GASPARRI: “L’HO SENTITO TONICO, PIMPANTE, COME SE NON FOSSE SUCCESSO NULLA” – IL CAV, SEMPRE RICOVERATO AL SAN RAFFAELE, HA SEGUITO LE ORE CONVULSE DEL DEF E HA MOLTO GODUTO PER IL MONZA E PER LA RIPRESA DEL SUO DISCORSO DI ONNA DEL 2009 SUL 25 APRILE...