22 gen 2024 17:47

"LA CARNE COLTIVATA IN LABORATORIO È UNA MINACCIA" - A SOSTENERLO NON È SOLO IL GOVERNO SOVRANISTA DI GIORGIA MELONI, MA ANCHE QUELLO DI MACRON E QUELLO AUSTRIACO - I TRE PAESI HANNO INVIATO UNA NOTA CONGIUNTA ALL'UE - DOMANI SARÀ IN DISCUSSIONE L'ARGOMENTO AL CONSIGLIO AGRICOLTURA A BRUXELLES - ROMA, PARIGI E VIENNA AVVISANO: A RISCHIO CI SONO "I METODI DI PRODUZIONE ALIMENTARE AL CENTRO DEL MODELLO EUROPEO"