14 feb 2023 14:36

I "CATTIVONI" SI FANNO IL LORO ASSE DEL MALE – IL PRESIDENTE IRANIANO EBRAHIM RAISI VA IN VISITA A PECHINO A BACIARE LA PANTOFOLA A XI JINPING, CHE GONGOLA: “DI FRONTE ALLA COMPLESSA SITUAZIONE DETERMINATA DAGLI SVILUPPI DEL MONDO, CINA E IRAN SI SOSTENGONO A VICENDA” – LA CHIAMANO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE, IN REALTÀ DIETRO CI SONO UNA VALANGA DI ACCORDI COMMERCIALI: TEHERAN STANNO CON LE PEZZE AL CULO E IL DITTATORE COMUNISTA NON VEDE L’ORA DI STRINGERGLI UN BEL CAPPIO DI SETA AL COLLO…