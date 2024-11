6 nov 2024 15:20

"CE L'ABBIAMO FATTA, JOE!" - DONALD TRUMP JUNIOR SBERTUCCIA KAMALA HARRIS USANDO LA FRASE CHE LA VICEPRESIDENTE AVEVA PRONUNCIATO AL TELEFONO CON BIDEN QUANDO, QUATTRO ANNI FA, AVEVANO BATTUTO "THE DONALD" - SUI SOCIAL "SLEEPY JOE" VIENE PRESO IN GIRO DAI REPUBBLICANI CHE, PER FESTEGGIARE L'ELEZIONE DI THE DONALD, PUBBLICANO LA FOTO DI BIDEN CON IL CAPPELLINO DI TRUMP...