"A CHI MI HA MANDATO ALL'INFERNO SAPENDO CHE LO FACEVA DENTRO AD UNA MACCHINAZIONE, IO CHIEDO: PERCHE'? - LA VERSIONE DI RICHETTI, DOPO LE ACCUSE DI PRESUNTE MOLESTIE AI DANNI DI UNA DONNA AL SENATO - IL DITO PUNTATO CONTRO “FANPAGE”: "HA COMPIUTO UN’OPERAZIONE POLITICA PER DANNEGGIARMI OMETTENDO QUALSIASI RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI PENALI PER STALKING E DIFFAMAZIONE AVVIATI NEI CONFRONTI DELLA MIA ACCUSATRICE, UNO DEI QUALI SFOCIATO IN UNA CONDANNA A 4 ANNI". E ANNUNCIA QUERELA CONTRO “FANPAGE”

RICHETTI

A chi mi ha mandato all’inferno sapendo che lo faceva dentro ad una macchinazione, io chiedo: perché? Perché?

Ma davvero la mia vita,quella dei miei figli, della mia famiglia, valgono meno di un attacco politico nella settimana che precede il voto? E’ questo che siamo diventati? https://t.co/2CRwQhqoAa — Matteo Richetti (@MatteoRichetti) September 19, 2022

(ANSA) "Un'operazione politica, ordita per danneggiare me come candidato, e soprattutto la lista Azione-Italia Viva-Calenda a pochi giorni dal voto". Così Matteo Richetti, presidente di Azione, commenta il servizio di Fanpage su sue presunte molestie ai danni di una donna negli uffici del Senato. In un lungo comunicato stampa scrive che la giornalista, autrice dell'inchiesta, "ha contattato Azione per la prima volta lo scorso aprile" dopo aver ricevuto alcuni dossier, ma "sorprendentemente, la vicenda è stata tirata fuori solo una settimana prima delle elezioni".

MATTEO RICHETTI AL comizio di chiusura di carlo calenda a piazza del popolo 2

"Gli articoli di Fanpage - prosegue - hanno omesso qualsiasi riferimento ai procedimenti penali per stalking e diffamazione avviati da altre persone negli anni passati nei confronti della mia accusatrice, uno dei quali sfociato in una condanna a 4 anni".

Richetti accusa la testata "di nascondere all'opinione pubblica elementi di valutazione essenziali per fornire una versione unilaterale e faziosa della storia". Il senatore evidenzia poi "l'assenza di qualsiasi verifica" su messaggi "falsamente attribuiti" alla sua persona. In conclusione, annuncia di aver già dato mandato ai suoi legali "di agire in sede civile, penale e disciplinare nei confronti di fanpage e di tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda".

FRANCESCO CANCELLATO

