Giambruno, giornalista e compagno del Premier, "Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (strupro) in cui trovi il lupo" pic.twitter.com/SiYJq3b0i5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 29, 2023

Giuseppe Candela per Dagospia

ANDREA GIAMBRUNO CON L AURICOLARE

Andrea Giambruno, la senti questa voce? Il first gentleman, abbonato a scivoloni e travolto dalle polemiche, è in onda ogni pomeriggio con il suo "Diario del giorno", rubrica giornalistica del Tg4. In diretta il compagno di Giorgia Meloni indossa il famoso phonak, gli auricolari con cui Gianni Boncompagni telecomandava Ambra Angiolini a "Non è la Rai".

Si tratta in realtà di una pratica molto più diffusa di quanto si possa immaginare, soprattutto per i telegiornali, molto meno per i talk show e per i programmi di intrattenimento. Chi parla nell'orecchio di Giambruno? Gli autori di turno non potrebbero porre un freno alle sue uscite a vuoto?

