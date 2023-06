“IN ITALIA NON C’È NESSUN RISCHIO AUTORITARIO” – IL FONDATORE DEL CENSIS, GIUSEPPE DE RITA: “MELONI MAGARI VUOLE L'AUTORITARISMO, MA NON LA GENTE. SE CI PROVASSE FINIREBBE MALE PER LEI” – “LA CRISI ECONOMICA NON C'È STATA, CE N'È UNA SOCIALE. LA SOCIETÀ VA AVANTI PER INERZIA, SI BARCAMENA SENZA UN'IDEA DI COSA SARÀ. PER QUESTO C'È PAURA DEL FUTURO” - “C’È UNA CRISI DEI RAPPORTI ELEMENTARI, DA MOGLIE A MARITO, DA AMICO AD AMICO. L'ADRENALINA DI CIASCUNO DI NOI FINISCE NEL RANCORE” - "I GIOVANI NON FARANNO LA RIVOLUZIONE CONTRO I VECCHI, PERCHÉ SI COMPRANO IL MOTORINO CON LA PENSIONE DEL NONNO"