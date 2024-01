"NELLA CHIESA CI SONO GLI ULTRAS, SONO LORO A DIVIDERE” – PAPA FRANCESCO, NELL’INCONTRO CON IL CLERO ROMANO, METTE IN RIGA QUEI RELIGIOSI CHE ROMPONO I COJONI A OGNI SUA DECISIONE, NON ULTIMA LA BENEDIZIONE ALLE COPPIE GAY: “TANTI SONO SBALORDITI MA NON HANNO LETTO BENE. IL PROVVEDIMENTO SULLE BENEDIZIONI DELLE COPPIE GAY RIGUARDA LE PERSONE, NON LE ORGANIZZAZIONI. SE VIENE L'ASSOCIAZIONE LGBT NO, LE PERSONE INVECE SEMPRE. IN AFRICA IL PROVVEDIMENTO NON SARÀ ADOTTATO PERCHE’ LA CULTURA LOCALE NON LO ACCETTA. MA NOI BENEDICIAMO LE PERSONE, NON IL PECCATO. QUANDO BENEDICIAMO UN IMPRENDITORE NON CI CHIEDIAMO SE HA RUBATO…"

bergoglio papa francesco

Il Papa a San Giovanni per l'incontro con il clero romano

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Papa Francesco è arrivato nella basilica di San Giovanni in Laterano per l'incontro, a porte chiuse, con il clero romano.

Il Papa ai sacerdoti romani, le omelie non più di 8 minuti

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 GEN - No ad omelie troppo lunghe: il Papa è tornato sul problema nel dialogo a porte chiuse con il clero romano. Le omelie devono durare "non più di otto minuti", avrebbe detto il Pontefice secondo fonti presenti all'incontro. I sermoni dei preti devono andare dritto al cuore, trattare delle questioni della vita vita e non di temi troppo sofisticati.

Il Papa, la guerra è la più terribile delle malattie sociali

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 GEN - "Partecipo con dolore alla condizione di sofferenza e di solitudine di quanti, a causa della guerra e delle sue tragiche conseguenze, si trovano senza sostegno e senza assistenza: la guerra è la più terribile delle malattie sociali e le persone più fragili ne pagano il prezzo più alto". Lo sottolinea il Papa nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Malato che sarà celebrata l'11 febbraio.

PAPA FRANCESCO

Il Papa ai preti romani, parlate liberamente, evitiamo bombe

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 GEN - Il Papa ha incontrato i sacerdoti romani a San Giovanni. Nell'incontro a porte chiuse non ha tenuto un discorso ma ha scelto di rispondere a domande poste liberamente. "Sono qui per ascoltarvi, dite tutto quello che volete. Il tacere quando si ha qualcosa da dire è come una bomba, sentiamoci liberi di parlare", avrebbe detto il Papa secondo quanto riferito da fonti presenti all'incontro. L'incontro è stato aperto e chiuso dalla preghiera. Alla fine il Papa ha detto: "Pregate per me, però a favore". E ha invitato i circa ottocento sacerdoti romani a non cedere "alle chiacchiere".

PAPA FRANCESCO

Il Papa sulle benedizioni gay, 'alcuni non hanno letto bene'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 GEN - Il Papa, nell'incontro a porte chiuse con il clero romano, ha risposto anche ad una domanda sulle benedizioni delle coppie gay. "Tanti sono sbalorditi ma non hanno letto bene. Ci vuole un buon ascolto", avrebbe detto il Papa secondo fonti presenti all'incontro che si è tenuto nella basilica di San Giovanni.

Il Papa, benediciamo le persone, non le associazioni Lgbt

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 GEN - Il provvedimento sulle benedizioni delle coppie gay riguarda "le persone, non le organizzazioni. Se viene l'associazione Lgbt no, le persone invece sempre". Lo ha detto Papa Francesco all'incontro a porte chiuse con il clero romano, secondo quanto riferito da fonti presenti. Poi ha spiegato perché in Africa il provvedimento non sarà adottato: "La cultura non lo accetta". Ma ha aggiunto: "Noi benediciamo le persone, non il peccato", "forse vengono come coppie o come persone". E poi ha fatto un esempio: "Quando benediciamo un imprenditore non ci chiediamo se ha rubato".

papa francesco

Il Papa, nella Chiesa ci sono gli ultras, sono loro a dividere

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 GEN - Le divisioni all'interno della Chiesa sono state al centro di alcune domande dei sacerdoti romani al Papa. "Ci sono conflitti ma non dobbiamo perdere la capacità di stupirci vedendo l'opera di Dio", ha detto il Pontefice secondo quanto riferito da fonti presenti all'incontro a porte chiuse a San Giovanni. Per il Papa i conflitti interni alla Chiesa devono essere "gestiti" e non "nascosti". Però ha fatto presente che "le rigidità non sono buone", "abbiamo perso il senso ecclesiale"; ma "sono gli ultras che non si inseriscono nell'armonia" che lo Spirito crea nella Chiesa.