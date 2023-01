26 gen 2023 17:44

"COME SI EVITA DI SNATURARE IL CENTRO STORICO DI NAPOLI, SEMPRE PIÙ INVASO DA FRIGGITORIE E FAST FOOD? CAMBIANDO SINDACO" - L'AFFONDO DEL MINISTRO SANTANCHÈ AGLI STATI GENERALI DEL TURISMO IN CORSO A SORRENTO. LA "PITONESSA" HA RIVOLTO DURE CRITICHE ANCHE AL GOVERNATORE DE LUCA PER LA SUA ASSENZA ALLA MANIFESTAZIONE – LA REPLICA DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE: "VISTO CHE LE PIACE TANTO DE LUCA, LE REGALERÒ UNA SUA FOTO. COSÌ QUANDO ANDRÀ IN ASTINENZA POTRÀ DARGLI UNO SGUARDO..."