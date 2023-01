4 gen 2023 10:00

"CONTE SBAGLIA PREDICA, NON AD ANDARE A CORTINA" – FERRARA: "L'AVVOCATO DEL POPOLO, PERMETTENDOSI UNA SETTIMANA BIANCA SULLE DOLOMITI, NON FA NIENTE DI SCANDALOSO, IL PROBLEMA È IL POPULISMO SENZA IDEE. AL CAPO DEI CINQUE STELLE RICONVERTITI AL MÉLENCHONISMO VA RIMPROVERATO IL TONO CON IL QUALE DIFENDE, IL REDDITO DI CITTADINANZA. INSOMMA, COMPORTATEVI COME VI PARE, MA PREDICATE BENE, IN MODO NON DEMAGOGICO. SAREBBE UN PROGRESSO…"