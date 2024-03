"CREDO CHE LE AZIONI DI STRIANO NON SIANO INDIVIDUALI" - IL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, GIOVANNI MELILLO, INTERVIENE IN COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL PRESUNTO DOSSIERAGGIO DI PERSONAGGI NOTI, E FA CAPIRE CHE STRIANO POTREBBE NON AVER AGITO DA SOLO: "CENTRALE SARA' COMPRENDERE LA FIGURA E IL SISTEMA DELLE RELAZIONI DI STRIANO. LA GRAVITÀ DEI FATTI È ESTREMA. NELLA NOSTRA BANCA DATI, BEN LONTANA DALL'ESSERE UN BUCO NERO, SI RITROVA UNA RIDOTTO NUMERO DELLE SOS (SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE). VOGLIO TACERE CERTE POLEMICHE SCOMPOSTE CHE MIRANO A INCRINARE L'IMMAGINE DELL'ANTIMAFIA"

MELILLO,POLEMICHE SCOMPOSTE PER INCRINARE IMMAGINE ANTIMAFIA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Ho chiesti di essere ascoltato affinché vengano colti i fatti e i problemi e per allontanare il pericolo di disinformazione, di speculazione e di letture strumentali di vicende che riguardano delicate funzioni statuali. Per tacere delle punte di scomposta polemica che sembrano mirare non ad analizzare la realtà e a contribuire alla sua comprensione e all'avanzamento degli equilibri del sistema ma ad incrinare l'immagine dell'ufficio e a delegittimare l'idea di istituzioni neutrali come la Procura nazionale antimafia e magari anche la Banca d'Italia". Così il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in commissione Antimafia.

MELILLO, LA NOSTRA BANCA DATI NON È UN BUCO NERO

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Potrà essere interessante rilevare che nella nostra banca dati, ben lontana dall'essere un mostro nero, si ritrova una ridotto numero delle Sos (segnalazioni di operazioni sospette) generate nel sistema finanziario e trasmesse dall'unità di informazione finanziaria". Così il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in commissione parlamentare antimafia, ascoltato in merito all'inchiesta di Perugia.

MELILLO, GRAVITÀ DEI FATTI IN CORSO È ESTREMA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "La gravità dei fatti in corso è estrema. Bisogna sottolineare la complessità estrema della corretta e rigorosa gestione delle banche dati dove confluiscono quelle e altre non meno delicate informazioni al fine della repressione dei reati". Così il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in commissione parlamentare antimafia, ascoltato in merito all'inchiesta di Perugia.

MELILLO, VALUTARE ADEGUATEZZA STRUMENTI PER TUTELA SEGRETO

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "La consapevolezza della serietà estrema dei rischi che gravano sull'immagine di trasparenza, correttezza e affidabilità di tutte le istituzioni che gestiscono informazioni riservate, credo potrà utilmente contribuire a valutare l'adeguatezza degli attuali strumenti legislativi tecnologici e gli assetti della pubblica amministrazione necessari per assicurare la tutela del segreto d'ufficio e investigativo ma anche la protezione di persone coinvolte dall'eventuale uso abusivo di quelle informazioni e di ogni altro patrimonio informativo, ma anche a tutelare la sicurezza della Repubblica". Così il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in commissione parlamentare antimafia, audito in merito all'inchiesta di Perugia.

MELILLO, 'SOS STRUMENTO FONDAMENTALE, USO DEVE ESSERE RIGOROSO'

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Le Sos sono strumenti essenziali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Ed inoltre sono uno strumento fondamentale anche per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento investigativo del mio ufficio.

Le Sos sono strumenti delicatissimi, contengono dati, notizie e informazioni in grado di profilare chiunque e di rivelare la natura delle nostre relazioni personali e sociali: da questo deriva che l'uso delle Sos deve essere circondato dal massimo rigore delle procedure di accesso e di controllo successivo e deve avvenire nei limiti e all'esclusivo fine dell'attribuzione di ciascuna istituzione coinvolta". Così il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in commissione parlamentare antimafia, ascoltato in merito all'inchiesta di Perugia.

MELILLO, CREDO CHE AZIONI DI STRIANO NON SIANO INDIVIDUALI

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Le condotte di Striano "mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo ci siano molti elementi che confliggano con l'idea di un'azione concepita e organizzata da un singolo ufficiale ipoteticamente infedele. Uno dei punti centrali della procura di Perugia sarà comprendere la figura e il sistema di relazioni di Striano". Così Giovanni Melillo in commissione Antimafia. É "una mia personale valutazione. Ma - aggiunge - ho una discreta esperienza anche come vittima di autentici dossieraggi abusivi come quelli ritrovati negli archivi paralleli della sede Sismi affidati a Pio Pompa nel 2006".

