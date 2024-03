"CULATELLO" BERSANI NEI PEGGIORI BAR DI SULMONA: “IO LA MADONNA PELLEGRINA DEL CAMPO LARGO IN ABRUZZO? NO, MI SENTO PIÙ IL PROSCIUTTO DENTRO AL PANINO TRA IL CANDIDATO GOVERNATORE D’AMICO E ELLY SCHLEIN” – “LA GENTE CAPISCE CHE SONO QUI DA MILITANTE, CHE NON CHIEDO NIENTE PER ME, SONO UN PENSIONATO VOLONTARIO, COME LORO” - GLI ATTACCHI A MELONI E AI MINISTRI “ANDATI IN ABRUZZO A FARE PROMESSE” E LA PROFEZIA: “QUESTA DESTRA ANDRÀ A SBATTERE, C'È TROPPA ARROGANZA”

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “la Stampa”

BERSANI SCHLEIN A SULMONA

[…] Elly Schlein […] si contende gli applausi con Bersani, accolto come una guest star, tra selfie e scatole di confetti in regalo. «Saluti mia madre, se no poi chi la sente», gli dice un ragazzo. «Che onore, che piacere», gli dice un signore che si qualifica come un «anziano comunista». C'è chi si ricorda di «quella volta che sei venuto da ministro, quanti anni fa erano? Ma tu dovevi fare il presidente del Consiglio!».

Bersani ride, si diverte nelle vesti di portafortuna. Lo hanno paragonato alla Madonna pellegrina, lui si sente più «il prosciutto dentro al panino, tra la speranza dell'Abruzzo e la speranza del Pd», tra D'Amico e Schlein. Le signore di Sulmona si mettono in fila per abbracciarlo, lui mette via il sigaro e si concede: «La gente capisce che sono qui da militante, che non chiedo niente per me, sono un pensionato volontario, come loro», scherza l'ex segretario.

BERSANI AL BAR

Dal palco va all'attacco di Marsilio, Meloni e i ministri vari arrivati in Abruzzo «a fare promesse, ma dopo cinque anni che hai governato devi fare un resoconto di quello che hai realizzato, non altre promesse». Va giù duro anche sull'autonomia differenziata: «Stanno facendo a fettine l'Italia, bisogna chiamare Garibaldi per riunirla, ma se gliene tiene di venire...».

Poi accusa la destra di «essere una mucca con la coda lunga» e di «cercare una rivincita antica», perché per il loro legame con il fascismo «mi viene da citare Ovidio: né con te né senza di te posso vivere». La scritta "Nec sine te nec tecum vivere possum" è appesa e illuminata su fili sospesi lungo il corso di Sulmona. La statua del poeta, nato in questa terra, domina la piazza del comizio bagnata dalla pioggia. «Diciamoci la verità: gli indecisi un po' hanno ragione. Però ora qui in Abruzzo diciamo una cosa: marzo, andiamo, è tempo di migrare. Anche perché se resti indeciso, non siamo qui mica a pettinare le bambole».

BERSANI A SULMONA

Una citazione di D'Annunzio riadattata per l'occasione e un'autocitazione da standing ovation, la stessa ricevuta nel pomeriggio a L'Aquila, dove un ragazzo si era presentato addirittura con la maglietta da "bersaniano doc". A Sulmona, appena arrivato, era entrato in un bar per un caffè: «La sinistra deve tornare nei bar», è il suo ultimo consiglio. «Qui sei l'esponente del Pd più amato», gli ha detto un altro cliente. Lui ha ringraziato, ma subito precisato: «Tutto questo affetto lo trasmetto a Elly, è tutto per lei».

Prima di risalire in macchina, per raggiungere l'ultima tappa serale del suo tour abruzzese, consegna la profezia, «questa destra andrà a sbattere, c'è troppa arroganza», e regala l'ultima metafora: «I partiti del centrosinistra stanno iniziando a sentirsi alternativa, perché l'alternativa è il fiume, loro sono gli affluenti». […]

BERSANI SCHLEIN A SULMONA BERSANI SCHLEIN A SULMONA BERSANI AL PUB