31 mag 2024 08:00

"DE LUCA PASSA LA GIORNATA A FARE SPROLOQUI PERCHÉ EVIDENTEMENTE NON HA DI MEGLIO DA FARE” - GIORGIA MELONI TORNA AD ATTACCARE IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA A “DRITTO E ROVESCIO”: “SE LA PRENDE PIÙ O MENO CON TUTTI. È FINITO IL TEMPO NEL QUALE LE DONNE SUBISCONO I BULLI, SVEGLIA FEMMINISTE!” - QUELLO CHE LA DUCETTA NON DICE E’ CHE DE LUCA NON HA MAI DEFINITA “STRONZA” IN UN COMIZIO O IN UN INCONTRO PUBBLICO: IL GOVERNATORE PRONUNCIO' L'OFFESA DURANTE UNA CHIACCHIERATA PRIVATA IN TRANSATLANTICO E FU RIPRESO DI NASCOSTO...