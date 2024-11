8 nov 2024 12:48

"DEVO PENSARE A COME VIVERE CON 600 EURO AL MESE PER I PROSSIMI TRE MESI" - CHRISTIAN RAIMO S'INCAZZA PER IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DOPO AVER DEFINITO IL MINISTRO VALDITARA "UN BERSAGLIO DA COLPIRE COME LA MORTE NERA": "NON HO MAI DETTO 'LURIDO' A VALDITARA, HO DETTO CHE TUTTO CIÒ CHE DICE VALDITARA È LURIDO. STO CERCANDO UN SENSO A QUESTA SOSPENSIONE MA NON È FACILE. SONO TRAUMATIZZATO..."