16 feb 2024 16:45

"DIRE 'STOP AL GENOCIDIO' NON BASTA. NON SERVE A NULLA" - CHEF RUBIO SE LA PRENDE CON GHALI, COLPEVOLE A SUO DIRE DI NON AVER DETTO ABBASTANZA DAL PALCO DI SANREMO IN FAVORE DEI CITTADINI DI GAZA - I DELIRI DEL FILO-PALESTINESE IN-CH(I)EF ALL'ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI DEL LICEO RIPETTA DI ROMA: "NON ESISTONO CIVILI NELLA COLONIA SIONISTA MA SOLO RISERVISTI. PERSONE CHIAMATE A SERVIRE LA MORTE. ISRAELE NON ESISTE. È UNA..."