"DOPO L'INCONTRO CON TRUMP, ZELENSKY HA DETTO: ‘SE VINCE QUESTO, SIAMO PERDUTI'" - LUCIO CARACCIOLO, DIRETTORE DI "LIMES" TRA I POCHISSIMI AD AVER PREVISTO LA VITTORIA DEL TYCOON: "LE POSSIBILITÀ DI ARRIVARE A UN CESSATE IL FUOCO, E NON A UNA PACE, SONO AUMENTATE. TRUMP HA SAPUTO CAVALCARE LA RABBIA 'DELL'AMERICA SORVOLATA', QUELLA CHE STA TRA LA CALIFORNIA E NEW YORK E NON NE PUÒ PIÙ DELLE ÉLITE LIBERAL CHE HANNO RETTO GLI USA NEGLI ULTIMI DECENNI..."

Da www.ilfattoquotidiano.it

lucio caracciolo a un giorno da pecora

“Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane perché ha saputo cavalcare la rabbia della cosiddetta America “sorvolata”, quella che sta in mezzo tra la California e New York e che anche nei nostri media tendiamo a non vedere. Ma quest’America ignorata è corposa e incavolata. E non ne può più delle élite liberal-liberiste che hanno retto l’America negli ultimi decenni”.

Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, spiega la vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa, aggiungendo: “Certamente ci sono anche motivazioni economiche, ma credo che abbia contato di più un sentimento psicologico di perdita e di deprivazione. Insomma, l’America era rappresentata dalla classe media bianca, anche medio- piccola, proprio come una sorta di simbolo – continua –

donald trump volodymyr zelensky

Invece negli ultimi anni è stata costruita una sorta di élite transnazionale che pensava di poter esportare la democrazia americana, le libertà americane e anche le regole economiche e finanziarie americane nel resto del mondo. Non è andata così”.

Circa la guerra in Ucraina e la promessa di Trump di porre fine al conflitto, Caracciolo osserva: “Quando Trump e Zelensky si sono visti un mese e mezzo fa a New York, a margine all’Assemblea delle Nazioni Unite, non si sono amati. Zelensky ha detto ai suoi: ‘Se vince questo, noi siamo perduti‘. E credo che ci sia del vero in questo.

volodymyr zelensky donald trump

In ogni caso, alla fine decidono gli ucraini, non è che un paese può continuare ad infinitum a sostenere un altro con un decreto. Quindi – conclude – chiaramente il sostegno americano all’Ucraina diminuirà. Credo che a questo punto le possibilità di arrivare a un cessate il fuoco, e non a una pace, siano molto aumentate. Ma, ripeto, se uno decide di continuare a combattere, non è che Trump può impedirglielo”.

MEME TIME - VOLODYMYR ZELENSKY DONALD TRUMP ZELENSKY - DONALD TRUMP - FOTO LAPRESSE - 2

donald trump foto lapresse23

LUCIO CARACCIOLO lucio caracciolo foto di bacco lucio caracciolo a otto e mezzo 4

donald trump foto lapresse25 donald trump foto lapresse34 donald trump foto lapresse19 donald trump foto lapresse24 donald trump foto lapresse43 donald trump foto lapresse49 donald trump foto lapresse61 donald trump foto lapresse60 donald trump foto lapresse59 donald trump foto lapresse16 donald trump foto lapresse38 donald trump foto lapresse37