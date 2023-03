7 mar 2023 15:48

"ELLY SCHLEIN VA BENISSIMO! LE NOSTRE IDEE DEVONO ANDARE AVANTI CON ALTRI NOMI" - BEPPE GRILLO “BENEDICE” LA NEO-SEGRETARIA PD: “DOVRANNO DIRE TUTTE LE NOSTRE IDEE PER ANDARE AVANTI” - A CHI GLI RIMPROVERA “CONTE TROPPO DEMOCRISTIANO”, LUI RISPONDE: “EH LO SO, DEVI DARGLI UN PO 'DI TEMPO. MA GUARDA CHE STA MIGLIORANDO, NON ERA COSÌ ALL'INIZIO…”