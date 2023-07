28 lug 2023 13:50

"EUGENIA ROCCELLA È LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, PER LA NATALITÀ E PER LE “GAFFE” – IL RITRATTONE AL VELENO BY FABRIZIO RONCONE: “DOPO GLI SCIVOLONI SULL’INVERNO DEMOGRAFICO (“IN ITALIA NON SI FANNO FIGLI PERCHÉ SI PREFERISCE LO SPRITZ”) E SULLA SANTANCHE’ PARAGONATA A ENZO TORTORA, LA ROCCELLA CI FA PURE SAPERE CHE “AI CANI NON BISOGNA DARE I NOMI DEI BAMBINI”. NO, SCUSI, MI FACCIA CAPIRE: IO NON AVREI DOVUTO CHIAMARE CIRO IL MIO ADORATO BASSOTTO, MENTRE LA RUSSA PUÒ CHIAMARE I SUOI FIGLI COCHIS, APACHE E GERONIMO?”