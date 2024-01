24 gen 2024 19:52

"ALLE EUROPEE DARO’ UNA MANO A RENZI, FAREMO UNA LISTA CHE SI CHIAMA ITALIA AL CENTRO" (ED ELETTORI DA UN’ALTRA PARTE) – CLEMENTE MASTELLA CONTINUA PER LA SUA STRADA INSIEME A MATTEONZO DOPO AVER PERSO I SUOI UNICI DUE CONSIGLIERI REGIONALI IN CAMPANIA, SCAPPATI IN SEGNO DI PROTESTA: “IO MI CANDIDERÒ SOLO SE ME LO CHIEDONO, MA IN CASO NON ANDRÒ A BRUXELLES. SE CI SARANNO ANCHE CALENDA E BONINO? NON CREDO…”