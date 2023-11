"È EVIDENTE CHE L'OSTACOLO A UN CESSATE-IL-FUOCO SI CHIAMA BIBI NETANYAHU" – ALAN FRIEDMAN: "AD ANTONY BLINKEN E JOE BIDEN NON È MAI PIACIUTO DAVVERO IL PREMIER ISRAELIANO, CHE HA UN RAPPORTO MOLTO PIÙ CALOROSO CON TRUMP" - "ISRAELE SAREBBE MIGLIORE SENZA DI LUI E LA SUA VARIEGATA MARMAGLIA DI ESTREMISTI AL GOVERNO" - "LA SUA IRRAGIONEVOLE RIGIDITÀ E LA SUA MANCANZA DI DISPONIBILITÀ AD ASCOLTARE GLI USA NE FANNO UN PROBLEMA PER..."

Estratto dell’articolo di Alan Friedman per “La Stampa”

netanyahu biden

Alla ricerca di una "pausa" umanitaria per consentire l'ingresso nella Striscia di Gaza degli aiuti tanto disperatamente necessari, Antony Blinken sta facendo del suo meglio. Il Segretario di Stato americano, però, è azzoppato da un grave handicap: agisce con una mano legata dietro la schiena. Proprio come il suo capo Joe Biden, infatti, Blinken è affetto dal "problema Netanyahu".

[…]

Blinken ha consegnato a Netanyahu un forte messaggio da parte di Joe Biden: ha chiesto che vengano fissate varie "pause" nelle operazioni militari e ha affermato che Israele deve fare molto di più per limitare i danni collaterali ai civili innocenti.

blinken netanyahu

Blinken ha parlato anche della necessità di una soluzione dei Due Stati e ha messo in guardia Israele che rischia di perdere ogni speranza di un accordo di pace con i palestinesi se non attenua la crisi umanitaria a Gaza, Purtroppo, pochi minuti dopo la fine del loro incontro, Netanyahu ha apertamente snobbato Blinken, affermando che «Israele rifiuta una tregua che non preveda la restituzione degli ostaggi». In verità, anche le famiglie stesse dei rapiti si oppongono a un cessate-il-fuoco.

Insomma, in Israele Blinken ha vissuto una giornataccia. Venerdì pomeriggio gli ha riservato una notizia un po' più incoraggiante: il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso molto atteso, ha sostenuto che lui e i suoi sostenitori a Teheran non sono veramente interessati ad ampliare il conflitto nella regione.

joe biden bibi netanyahu in israele

Nasrallah si è preso la briga di sottolineare di non essere stato messo al corrente in anticipo da Hamas del massacro del 7 ottobre. Ha sottolineato che l'attacco è stato «al cento per cento palestinese» precisando che Hezbollah, altre fazioni palestinesi e il loro comune mecenate iraniano erano stati tenuti all'oscuro di tutto. Questo sembra dimostrare che avere una consistente presenza della Marina statunitense al largo delle coste del Libano per ora è sufficiente a impedire all'Iran di scatenare Hezbollah. Bene.

[…] Quando ha incontrato in separata sede il Primo ministro nonché ministro degli Esteri del Qatar, Blinken di fatto ha comunicato dietro le quinte con Hamas stessa, per così dire, perché il Qatar ospita il leader politico dei terroristi, Ismail Haniyeh. Gli intermediari americani e qatarioti starebbero dunque lavorando al problema degli ostaggi, mentre Netanyahu prosegue la sua campagna militare.

antony blinken e benjamin netanyahu a tel aviv

Nel loro incontro odierno, Blinken ed Erdogan potrebbero trovare un accordo sulla necessità della soluzione dei Due Stati per Israele e Palestina, ma in merito ad Hamas hanno due visioni completamente opposte. Erdogan è da tempo un sostenitore e respinge l'idea che si tratti di un'organizzazione terroristica. […]

Negli ultimi giorni, Blinken è riuscito quindi a fare buon viso a cattivo gioco, ma è sempre più evidente che l'ostacolo a un cessate-il-fuoco umanitario si chiama Benjamin Netanyahu. A Blinken e a Biden non è mai piaciuto davvero Netanyahu, uomo di destra estrema che ha un rapporto molto più caloroso con il suo amico Donald Trump. Quando Netanyahu non guiderà più Israele, probabilmente Biden potrà tirare un sospiro di sollievo.

netanyahu gaza palestina

La maggior parte degli israeliani si aspetta che Netanyahu sia cacciato a calci dal suo ufficio entro pochi mesi dalla fine della guerra. La sua irragionevole rigidità, la sua alleanza con gli estremisti nazionalisti, il suo rifiuto di fermare dei nuovi insediamenti sui territori occupati, i suoi tentativi di assumere il controllo della Corte Suprema, la sua mancanza di disponibilità ad ascoltare gli Stati Uniti ne fanno un problema per Biden, e forse per l'intero processo di pace in Medio Oriente.

Israele stesso sarebbe un Paese migliore senza Netanyahu e la sua variegata marmaglia di estremisti al governo. Blinken ha assolutamente ragione quando dice che è ora di iniziare a pensare a chi amministrerà Gaza dopo Hamas. Netanyahu non sembra avere in mente un piano. E non è chiaro nemmeno se gliene importa.

CORAGGIO, FATTI HAMASSARE - MEME BY EMILIANO CARLI BENJAMIN NETANYAHU AL CONFINE CON GAZA BENJAMIN NETANYAHU AL CONFINE CON GAZA benjamin netanyahu