TUTTE LE STRADE DEL RUSSIAGATE PASSANO PER ROMA – IL 3 OTTOBRE 2016, NELLA CAPITALE, QUATTRO MEMBRI DELL'FBI INCONTRARONO L'AGENTE SEGRETO BRITANNICO CHRIS STEELE, AUTORE DEL PRIMO DOSSIER SULLE RELAZIONI PERICOLOSE TRA TRUMP E MOSCA. E GLI OFFRIRONO UN MILIONE DI DOLLARI, IN CAMBIO DELLE PROVE PER INCASTRARE "THE DONALD". LA RIVELAZIONE CONTENUTA IN UN RAPPORTO DEL PROCURATORE JOHN DURHAM, DAL QUALE EMERGE CHE STEELE ERA “GESTITO” DA UN AGENTE DELL’UFFICIO DI ROMA DELL’FBI – SI RIAPRONO GLI INTERROGATIVI SUL RUOLO DELL'ALLORA PREMIER CONTE…