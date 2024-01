"FARE IL SALUTO FASCISTA È REATO? DIPENDE DALLE MODALITÀ E DAL CONTESTO" - IL PRESIDENTE EMERITO DELLA COSTE COSTITUZIONALE, CESARE MIRABELLI, SUI SALUTI ROMANI AD ACCA LARENZIA: "LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO È LIBERA. QUANDO PERÒ IL PENSIERO PORTA ALL’AZIONE È VIETATO. PIÙ CHE AL SALUTO ROMANO GUARDEREI A QUELLA “ADUNATELLA”. L’IMPRESSIONE NON È DI UNA SEMPLICE COMMEMORAZIONE, MA DI UNA..."

1 Fare il saluto fascista in Italia è reato?

La legge Scelba vieta la riorganizzazione del partito fascista e l’apologia del fascismo e punisce «chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista». […] spiega Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale.

[…]la Consulta nel ’57 e nel ’58 — dichiarando la legge Scelba non in contrasto con l’articolo 21 della Carta sulla libertà di espressione — chiarì il significato dei reati di apologia e manifestazioni fasciste: non basta una semplice difesa elogiativa, serve una «istigazione indiretta», una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. […]

2 Quindi il saluto romano non si può fare?

Spiega Mirabelli: «Dipende dalle modalità e dal contesto. La manifestazione del pensiero è libera, si contrasta con le idee e non con l’azione penale. Quando però il pensiero porta all’azione è vietato».

3 Le modalità della commemorazione di Acca Larenzia prefigurano reati?

Continua Mirabelli: «Sarà la magistratura a stabilirlo. Ma più che al saluto romano guarderei a quella “adunatella”. L’impressione, dai filmati, non è di una semplice commemorazione, ma di una piccola adunata. Quindi della presenza di un’organizzazione che intenda non solo difendere la memoria, ma aggregare e organizzare. Questo non è ammissibile. […] È l’azione vietata, non il pensiero».

4 Le sezioni unite della Cassazione il 18 gennaio si interrogheranno sul saluto fascista compiuto dai partecipanti alla commemorazione di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Cosa decideranno?

«Dovranno chiarire se si tratta di un reato punito dalla legge Mancino che sanziona le manifestazioni che si ispirano al fascismo o promuovono discriminazioni o dalla legge Scelba che in attuazione della Costituzione vieta manifestazioni rivolte a promuovere la ricostituzione del partito fascista. Si può dire che più del gesto conta il contesto».

