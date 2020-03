17 mar 2020 09:23

"FAREMO TAMPONI A TAPPETO" – IL GOVERNATORE DEL VENETO ZAIA IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA: "SE LA COMUNITÀ SCIENTIFICA MI DICE CHE NON SERVONO, E IO INVECE SONO CONVINTO CHE SIANO UTILI, EBBENE, CONTINUO A FARLI. DEL BILANCIO NON MI IMPORTA. ANCHE SE TROVO UN SOLO POSITIVO AVRÒ DIECI CONTAGIATI IN MENO. SE IN COMMERCIO I TAMPONI NON CI SONO, LI FACCIAMO NOI..."