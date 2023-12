"FAZZO" NON FOSTE A VIVER COME BRUTI – IL FOGLIO: “IL SOTTOSEGRETARIO COL FEZ FAZZOLARI, CHE VOLEVA VOTARE SÌ AL MES, SI AGGIRAVA PAONAZZO IN SENATO PERCHE’ SECONDO QUELLI DELLA LEGA HA SBAGLIATO LUI TUTTA LA STRATEGIA. IL GOVERNO AVEVA INTENZIONE DI VOTARE IL MECCANISMO CON LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA, ALLA TEDESCA, SOLO CHE SI SONO FATTI MALE I CALCOLI” – GIORGETTI: “L’EUROPA CE LA FARÀ PAGARE E TOCCHERÀ A ME METTERCI LA FACCIA” – DICONO CHE VOGLIA FARE IL COMMISSARIO IN EUROPA. AL SUO POSTO GIULIO TREMONTI SAREBBE LA PRIMA OPZIONE, MA LA LEGA HA FEDERICO FRENI E FRATELLI D’ITALIA HA LEO…

Sono in tanti - si legge su Repubblica - ad aver sentito Giancarlo Giorgetti, nella mattinata di ieri, dopo il voto sul Mes. E il suo pensiero emerge, informalmente, pur nell’assenza ufficiale di conferma di ricostruzioni dei fatti precedenti al voto d’Aula. "L’Europa ce la farà pagare e toccherà a me metterci la faccia", si lamenta con chi l’ha sentito. Traduzione: ci saranno delle conseguenze per l’Italia.

Questi sono gli auguri di Natale di Giovanbattista Fazzolari, il numero due di Meloni. Eravamo al Senato per la manovra. Il governo ha chiesto la fiducia e l’ha ottenuta. La legge di Bilancio passa alla Camera. Chiediamo al sottosegretario, dopo la bocciatura del Mes, il sì italiano al Patto di stabilità, se ritiene il Patto soddisfacente. Con il garbo consueto ci dice che i giornalisti scrivono “stronzate”.

Non ci offendiamo. E’ noto per l’eleganza. E’ un uomo fantasioso. Ha inventato la “fazzolarata”, che è la vecchia tecnica dei cavoli a merenda. Riproponiamo la domanda e ci sentiamo rispondere che dobbiamo essere noi a rispondere alle sue. Una cronista chiede se l’Italia intende modificare il Mes, l’arbiter elegantiarum spiega che “non è che si prende e si modifica un trattato”. La giornata era iniziata con un “Vai a cacare” di Gasparri rivolto a Renzi. Auguri.

Al Senato va in scena la coda del Mes, la bocciatura come promessa di matrimonio tra Salvini e Meloni: finché Soros non ci separi.

Per lui prendersi lo sputo fa parte degli esercizi spirituali. Ai cronisti, prima di partire per la Libia, riesce a dire che da ministro dell’Economia (è scisso) “il Mes lo avrei votato, ma con un Giurì d’onore (il riferimento è a Conte) non era aria”. Sulle dimissioni garantisce che “prenderà sul serio i consigli dell’opposizione, anche se poi, permettete, decido io”. Dicono che voglia l’Europa, fare il commissario, e che Meloni potrebbe lasciarlo partire anche perché i sostituti li avrebbe. Giulio Tremonti sarebbe la prima opzione, ma la Lega ha Federico Freni e FdI ha Leo.

Fazzolari, che il Mes lo voleva votare, e votare sì, la pensa allo stesso modo e “con questa occasione magari lo renderemo diverso”. Da quando Bruno Vespa lo intervista come fosse Antony Blinken sta esplodendo di boria e bisogna dire che è colpa nostra, dei giornalisti. Continuiamo a lusingarlo, solo per il ruolo che ha, anche di fronte alla sua lingua alla Farinacci. La verità è che, al Senato, era paonazzo perché, come raccontano dalla Lega, ha sbagliato, lui, tutta la strategia. Il governo, e la fonte non è “stracciacula” come direbbe Fazzolari, “aveva intenzione di votare il Mes con le clausole di salvaguardia, alla tedesca, solo che ci siamo accorti che non c’era tempo. Servivano modifiche. Si sono fatti male i calcoli”.

