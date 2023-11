https://video.repubblica.it/edizione/milano/l-audio-tra-berlusconi-e-barbara-guerra-che-gli-chiede-una-villa-alla-fine-del-processo-te-la-intesto/456189/457155

Sandro De Riccardis per "La Repubblica" - Estratti

E’ il 2015, pieno processo Ruby Ter e Barbara Guerra, una delle ospiti delle serate ad Arcore ribattezzate ‘cene eleganti’, parla con Silvio Berlusconi. Al telefono, chiedendo garanzie all’ex premier sul fatto che la villa a Bernareggio – che il premier le aveva lasciato nella sua disponibilità – restasse per sempre a lei. Berlusconi le spiega di poterla concedere a Guerra solo in comodato. Lei lo incalza: “Perché il comodato e non l’intestazione?”. “Perché non si può, sarebbe corruzione”, risponde Berlusconi, che poi rassicura la ragazza: “alla fine del processo te lo intesto”.

Ora invece gli eredi dell’ex premier, con una raccomandata dello scorso 3 ottobre, hanno chiesto la restituzione dell’immobile. Per questo i legali di Guerra, gli avvocati Paolo Sinicato e Nicola Di Giannantoni, hanno deciso di diffondere anche la “documentazione sonora” che attesterebbe la “precisa volontà del dott. Berlusconi di donare alla signorina Guerra la proprietà dell'immobile in virtù della loro lunga e affettuosa frequentazione".

I legali rispondono così alla richiesta di restituzione della villa, a seguito della “estinzione del contratto di comodato intestato alle signora Guerra” a seguito della “morte dello stesso dott. Berlusconi”.

Dall’audio emerge la preoccupazione di Berlusconi che la sua liberalità in favore di Guerra possa diventare pubblica. “Se viene fuori… Se vanno da un notaio, se viene fuori… se qualcuno lo dice e vanno a controllare.. è sui pubblici registri.. non è possibile.. è un casino tesoro”, dice l’ex premier. Ma Guerra non si fida. “Di quanti anni sarà il comodato?” chiede Guerra. Berlusconi la rassicura. “Un uomo che ha fatto tutte le cose che ho fatto io, che ha diecimila persone che lavorano per lui, che ha tredici milioni di italiani che lo votano, che tra poco sarà presidente della Repubblica”.

“Mi prometti che ora facciamo il comodato e poi quella casa è mia?”, chiede ancora Guerra. “Te lo giuro sui miei cinque figli. E mi fa piacere farlo. Comodato subito, e appena finisce il processo e i nostri avvocati ci danno il via libera, te lo intesto”.

