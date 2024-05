17 mag 2024 09:21

"FINO ALL'ESTATE SCORSA NON CONOSCEVO VANNACCI, L'HO SCOPERTO GRAZIE AI GIORNALISTI DI SINISTRA" - SALVINI CERTIFICA CHE IL SUCCESSO DEL GENERALE SI DEVE ALL'ATTENZIONE CHE GLI HANNO DEDICATO I MEDIA: “TUTTI NE PARLAVANO MALE E, PER COME SONO FATTO, SE UNO È ATTACCATO DA TUTTI MI DIVENTA SIMPATICO. VOLEVO VEDERE SE ERA DAVVERO COSÌ BRUTTO E CATTIVO, CON UN MESSAGGIO GLI HO RAPPRESENTATO LA MIA VICINANZA UMANA. HO LETTO IL LIBRO, NE HO CONDIVISO BUONA PARTE, ALCUNI PASSAGGI NO"