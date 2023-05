6 mag 2023 14:50

"FORZA MICHELA" - GIORGIA MELONI SU FACEBOOK TENDE LA MANO A MICHELA MURGIA, CHE HA RIVELATO DI ESSERE MALATA DI TUMORE: “APPRENDO DA UNA SUA LUNGA INTERVISTA CHE LA SCRITTRICE MICHELA MURGIA È AFFETTA DA UN BRUTTISSIMO MALE. NON L'HO MAI CONOSCIUTA E NON HO MAI CONDIVISO LE SUE IDEE, MA VOGLIO MANDARLE UN ABBRACCIO E DIRLE CHE TIFIAMO PER LEI. E IO SPERO DAVVERO CHE LEI RIESCA A VEDERE IL GIORNO IN CUI NON SARÒ PIÙ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, COME AUSPICA, PERCHÉ IO PUNTO A RIMANERE A FARE IL MIO LAVORO ANCORA PER MOLTO TEMPO"