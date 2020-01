RENZI BOCCIATO AL (RI)ESAME - I GIUDICI DANNO RAGIONE AI PM: ''OPEN'' NON ERA UNA SEMPLICE FONDAZIONE MA UN'ARTICOLAZIONE DEL PD VERSIONE MATTEUCCIO: I FONDI SONO STATI USATI PER PAGARE LE PRIMARIE DEL 2012, PER SOSTENERE IL SUO COMITATO, PER I RIMBORSI SPESE DEI PARLAMENTARI, CUI HA MESSO A DISPOSIZIONE CARTE DI CREDITO E BANCOMAT''. I MAGISTRATI HANNO ''SQUARCIATO IL VELO'' USATO (PURE DAGLI ALTRI EH) PER MANDARE AVANTI I PARTITI SENZA IL FINANZIAMENTO PUBBLICO