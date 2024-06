26 giu 2024 16:38

"GENNY", COLPITO E AFFONDATO – VINCENZO DE LUCA SBEFFEGGIA SANGIULIANO PER LA SUA ULTIMA GAFFE SU COLOMBO E GALILEI: "ANCHE NOI IN QUESTE CONDIZIONI ABBIAMO DECISO DI SEGUIRE LA ROTTA DELL'AMMIRAGLIO GALILEO PER GETTARE L'ANCORA A TIMES SQUARE... GESÙ, GESÙ, GESÙ... SIAMO PER LA CREATIVITÀ MA..." – LO SCORSO FEBBRAIO IL GOVERNATORE CAMPANO DISSE SPREZZANTE: “SANGIULIANO? NON MI CONFRONTO CON I PARCHEGGIATORI ABUSIVI”