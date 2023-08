"GEORGIE", CHE BAMBOLA! - PRENDETEVI DUE MINUTI E GUSTATEVI L'ECCEZIONALE FINTO TRAILER DI "BARBIE" RIFATTO CON I POLITICI ITALIANI - C'È GIORGIA MELONI CON IL CORPO DI MARGOT ROBBIE (JE PIACEREBBE), E MATTEO SALVINI IMBAMBOLATO NELLE VESTI DI KEN - MA NEL FILMATO APPAIONO ANCHE 'GNAZIO LA RUSSA, DANIELONA SANTANCHÈ (INDISTINGUIBILE DALL'ORIGINALE), ELLY SCHLEIN, MAURIZIO GASPARRI, MATTEONZO RENZI E IL POVERO GIUSEPPE CONTE, NEL RUOLO DELLO SFIGATISSIMO ALAN... - VIDEO STRACULT

DAGONOTA

daniela santanche in versione barbie 2

È scoppiata la “Barbiemania”: la rete è letteralmente invasa di poster dei più improponibili personaggi, presentati come versioni speciali di Barbie e Ken.

Tra le opere più apprezzate dagli internauti, negli ultimi giorni, però, spicca per raffinatezza il trailer del film sulla bambola, rifatto con le facce della politica italiana.

La biondissima protagonista di "Georgie" non poteva che essere Giorgia Meloni. Il suo Ken? Matteo Salvini. Nel video compaiono anche Giuseppe Conte, Daniela Santanchè (in varie versioni), Elly Schlein, Maurizio Gasparri, 'Gnazio La Russa e Matteonzo Renzi.

daniela santanche in versione barbie 1

Il filmato è stato realizzato con “AI Stable Diffusion” una tecnologia che permette di generare immagini a partire da testi ed è stato pubblicato dal canale YouTube "Ceci n’est pas une AI". Per sostituire i volti degli attori con quelli dei politici, sono state utilizzate le estensioni faceswap/roop, che consentono di scambiare i volti. Il risultato è imperdibile

