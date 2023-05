"GIÀ QUEST'ANNO POSSIAMO RENDERE LA SCONFITTA RUSSA IRREVERSIBILE" – IL TOUR DI ZELENSKY OGGI HA TOCCATO BERLINO E AQUISGRANA: PRIMA PER UN VERTICE CON OLAF SCHOLZ, CHE GLI HA PROMESSO 2,7 MILIARDI DI AIUTI, POI PER RITIRARE IL PREMIO CARLO MAGNO CON LE MASSIME ISTITUZIONI EUROPEE: “LE ARMI DELL'OCCIDENTE BASTERANNO PER UNA CONTROFFENSIVA? ANCORA QUALCHE VISITA E SARANNO SUFFICIENTI" – SCHOLZ RIPETE QUELLO CHE HA DETTO IERI LA MELONI: “VI SOSTENIAMO FINCHÈ SARÀ NECESSARIO” – STASERA, ZELENSKY VOLERÀ A PARIGI PER ANDARE A TROVARE ANCHE MACRON (VISTO CHE È DA QUELLE PARTI…) – VIDEO

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà stasera a Parigi dopo le tappe a Roma e in Germania tra Berlino e Aquisgrana.

"Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario".

Lo ha detto Olaf Scholz a Berlino, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Germania. "L’Ucraina vuole la pace”, “ma non si può congelare il conflitto”, “la Russia deve prima di tutto ritirare le truppe", ha aggiunto Scholz. “Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario”, ha sottolineato il leader tedesco.

“Noi non attacchiamo obiettivi territoriali russi, ma liberiamo i nostri territori”, ha affermato Zelensky, rispondendo sui leak Usa trapelati nell'ultimo mese e diffusi dal Washington Post secondo cui il presidente ucraino avrebbe ipotizzato di "condurre attacchi in Russia". Zelensky ha affermato che gli ucraini non hanno armi che possano colpire la Russia.

"Già quest'anno possiamo rendere la sconfitta dell'aggressore irreversibile", ha aggiunto Zelensky. Le armi consegnate dall'Occidente basteranno per una controffensiva? "Ancora qualche visita e saranno sufficienti", ha risposto il presidente ucraino a una domanda di una giornalista ucraina in cancelleria a Berlino.

Zelensky ha ringraziato la Germania per il suo sostegno incontrando oggi il presidente Frank-Walter Steinmeier nella sua prima visita nel Paese dopo l'invasione della Russia.

"Nel momento più difficile della storia moderna dell'Ucraina, la Germania è orgogliosa di essere un nostro vero amico e un alleato affidabile. Insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa", ha scritto Zelensky sul libro degli ospiti, come riporta il Guardian. Zelenskiy ha raggiunto la Germania in nottata volando su un aereo del governo di Berlino scortato nello spazio aereo tedesco da caccia della Luftwaffe.

Il Cremlino afferma che l'Ucraina è diventata uno sponsor statale del terrorismo: "Kiev sponsorizza, istiga e perpetra gli omicidi di russi'. Lo riporta la Tass. […]

