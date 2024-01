"GIORGIA MELONI È UN RE MIDA AL CONTRARIO, QUELLO CHE TOCCA DISTRUGGE" – ALLA CAMERA GIUSEPPE CONTE INFILZA LA “DUCETTA”: "E' TORNATA DA BRUXELLES CON UN "PACCO DI STABILITA'" CHE SI SCARICHERA' SULLA TESTA DEGLI ITALIANI. FACCIA ANCHE MENO, PUO' DARSI CHE FACCIA MENO DANNI" - LA "DUCETTA" REPLICA: "LA STAGIONE DEI SOLDI GETTATI E' FINITA. QUANDO TI PRESENTI AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE CON UN DEFICIT AL 5,3% CAUSATO SOPRATTUTTO DALLA RISTRUTTURAZIONE GRATUITA DELLE SECONDE E TERZE CASE È POSSIBILE CHE..."

Estratto da "Domani"

giorgia meloni urla alla camera contro conte

«Il nuovo Patto di stabilità e crescita supera le regole irrealistiche previste dal precedente, credo che questo sia anche un merito dell’Italia che è riuscita ad impedire il ritorno alle regole precedenti che erano ispirate a una austerità cieca, che alcuni auspicavano in questa trattativa», ha risposto Meloni. «Ricordiamo la previsione di un possibile allentamento delle regole per circostanze eccezionali.

A queste regole si aggiunge una fase transitoria: per paesi con debito eccessivo un rientro dello 0,5 strutturale annuale dal quale si scomputano gli incrementi di spese per interessi. Per l'Italia significa un guadagno dello 0,2 ogni anno. Sono numeri sostenibili? Per un governo serio sì, non per chi ha aumentato il debito di 250 miliardi in tre anni di governo. Sono le regole che avremmo scritto? No. È l'intesa migliore possibile a condizioni date? Sì». Meloni ha detto che sono stati liberati 35 miliardi di euro da investire in altro.

il video di giuseppe conte per un anno di governo meloni

La replica di Giuseppe Conte: «Presidente, è tornata da Bruxelles con un “pacco di stabilità” che si scaricherà sulla testa degli italiani. Cosa ha fatto a Bruxelles? Le battaglie si possono anche perdere, ma perderle senza combattere vuole dire perderle con disonore». «Presidente, lei è un re Mida al contrario? Lui tutto quello che toccava lo faceva diventare oro, lei tutto quello che tocca distrugge. Ci faccia una cortesia, faccia anche meno, può essere che farà meno danni e italiani le saranno grati».

giorgia meloni urla alla camera contro conte giuseppe conte risponde a giorgia meloni sul mes