"A GIORGIA MELONI È STATO CHIESTO DALL’EUROPA DI FARE L'ULTIMO PASSO VERSO L'ALLINEAMENTO" - SORGI SULLA "SOSPENSIONE TECNICA" DI BRUXELLES SULL'APPROVAZIONE DELLA MANOVRA: “L'ITALIA È OSCILLANTE SUL CRINALE DELLE DECISIONI PIÙ DIFFICILI DA ADOTTARE PER METTERSI IN LINEA CON BRUXELLES. DEVE RATIFICARE IL MES E SA DI DOVERSI SCHIERARE SUL NUOVO PATTO DI STABILITÀ, SUL QUALE HA MINACCIATO IL VETO. MELONI NE PARLERÀ OGGI CON IL CANCELLIERE SCHOLZ PER…" - DAGOREPORT

Marcello Sorgi per la Stampa - Estratti

Non è una perfetta promozione, non è una bocciatura. Arriva per l'Italia da Bruxelles il giudizio più atteso: quello della Commissione sulla manovra con cui il governo Meloni aveva in un certo senso sfidato le severe indicazioni delle autorità europee.

(...) Meloni è stata incoraggiata, le sono stati riconosciuti gli sforzi fatti. In una vigilia elettorale in cui il governo non poteva fare solo la faccia feroce verso gli elettori, le è stato chiesto di fare l'ultimo passo decisivo verso l'allineamento, anche in vista delle nuove regole che in un modo o nell'altro verranno a sostituire quella, sospesa per il Covid, del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.

Ed è forse questo aspetto ad aver condizionato i severi giurati della Commissione. L'Italia è infatti oscillante, in questi giorni, sul crinale delle decisioni più difficili da adottare per mettersi in linea con l'Europa. Deve ratificare il Mes, il meccanismo Salva-stati che ormai da sola è rimasta a non aver approvato.

Sa di doversi schierare sul nuovo Patto di stabilità, la cui stesura è affidata a Francia e Germania, ma sul quale ha minacciato il veto. Meloni ne parlerà oggi con il Cancelliere Scholz per capire se esistono margini per ottenere una maggiore flessibilità, che si rifletterebbe positivamente sulle prossime manovre, o se invece si tratta solo di stringere i denti e la cinghia e approvare quanto è già stato deciso.

