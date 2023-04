"I GIUDICI FRANCESI SONO DEI PEZZI DI MERDA INFAMI!” – L’ATTACCO FURIBONDO DI GIUSEPPE CRUCIANI A “LA ZANZARA” CONTRO LA CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE: “I GIUDICI CHE HANNO IMPEDITO L'ESTRADIZIONE DI TERRORISTI ITALIANI PERCHÉ ‘SI SONO RIFATTI UNA VITA’ SONO DELLE MERDE! - CI SONO DELLE PERSONE CHE HANNO AMMAZZATO IN ITALIA CHE SONO A MILLE CHILOMETRI E NOI NON FACCIAMO UN CAZZO. IO AVREI MANDATO I SERVIZI SEGRETI A PRENDERLI”

Cruciani: "I giudici francesi sono dei pezzi di merda infami! I giudici francesi che hanno impedito l'estradizione di terroristi italiani sono delle merde! Come mai il PD non dice nulla? Perchè la signora Schlein non dice che è una vergogna?"@giucruciani #LaFrancia #terroristi — La Zanzara (@LaZanzaraR24) March 29, 2023

Estratto dell’articolo di Gabriella Mazzeo per www.fanpage.it

La Corte di Cassazione francese ha detto no all'estradizione di dieci terroristi italiani che si erano rifugiati nel Paese. La richiesta di estradizione era stata avanzata dal governo italiano e appoggiato da quello francese.

Del gruppo di terroristi fanno parte Giorgio Pietrostefani, ex dirigente di Lotta continua condannato per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi avvenuto il 17 maggio del 1972; Marina Petrella e Roberta Cappelli (ex Brigate rosse), Giovanni Alimonti (67 anni), Enzo Calvitti (68 anni), Maurizio Di Marzio (62 anni), Sergio Tornaghi (65 anni), Narciso Manenti (65 anni), Luigi Bergamin, oggi 74enne e Raffaele Ventura, di 73 anni. […]

Il gruppo arrivò in Francia molti anni fa, secondo Roma per sfuggire alla giustizia. Pietrostefani, per esempio, andò in Francia alla vigilia dell'ultimo verdetto per l'omicidio di Calabresi, mentre Adriano Sofri e Ovidio Bompressi vennero condannati. Entrambi (come Pietrostefani) si dichiaravano innocenti. […]

