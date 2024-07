8 lug 2024 11:53

"IL GOLPE ORGANIZZATO DA ZUNIGA? È STATA UNA MESSA IN SCENA. A LIVELLO INTERNAZIONALE SIAMO UNA BARZELLETTA" - L'EX PRESIDENTE DELLA BOLIVIA, EVO MORALES, RILANCIA LA TEORIA DEL COMPLOTTO SUL TENTATIVO DI COLPO DI STATO CONTRO LUIS ARCE: L'OBIETTIVO SAREBBE STATO FAR GUADAGNARE AL GOVERNO IL SOSTEGNO POPOLARE - NEL 2022 IL MILITARE FINÌ IN GALERA, PER UNA SETTIMANA, PER ESSERSI INTASCATO UN MUCCHIO DI SOLDI PUBBLICI, MA IL PRESIDENTE ARCE LO NOMINO' GENERALE LO STESSO...