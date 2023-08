"IL GOVERNO MELONI HA CREATO IL REATO DI SOLIDARIETÀ" - ELLY SCHLEIN POSA LA CHITARRA CON CUI HA SUONATO ALLA FESTA DELL’UNITÀ IN UMBRIA, SI RICORDA DI ESSERE ALL’OPPOSIZIONE E ATTACCA LA SORA GIORGIA SUI MIGRANTI. LA PREMIER RISPONDE: "REATO DI SOLIDARIETÀ? FACCIAMO APPLICARE LEGGI E PRINCIPI CHE ESISTONO DA SEMPRE IN OGNI STATO: NON È CONSENTITO AGEVOLARE L'IMMIGRAZIONE ILLEGALE..."

Dopo il faccia a faccia sul salario minimo, ora tra Schlein e Meloni è botta a risposta sui migranti. A provocare la reazione della premier sono state le parole della segretaria del Pd che in una nota attacca: "Ricevere una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle 'autorizzate': il decreto del governo Meloni costituisce il reato di solidarietà".

Parole dure che Schlein rivolge alla presidente del Consiglio in merito ai provvedimenti presi dal Viminale contro le Ong che hanno effettuato dei salvataggi a ridosso delle coste italiane. "È quello che è accaduto a Open Arms – spiega la leader dem - per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato a Carrara (il più lontano possibile per crudeltà), per un precedente salvataggio.

È quello che sta succedendo anche alla nave di Sea-Eye a Salerno, multa e fermo per venti giorni". E domanda alla premier: “Quelle persone in pericolo andavano forse abbandonate in mare?”.

Accuse precise, quelle di Schlein, a cui però Meloni risponde: "Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani". E in un posto pubblicato sui suoi social aggiunge: "Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità". […]