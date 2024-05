"IL GOVERNO STA VENDENDO LA FONTANA DI TREVI AGLI ITALIANI, COME TOTÒ" – VINCENZO DE LUCA TORNA ALL’ATTACCO DELLA MELONI (“I SUOI ANNUNCI O SONO COSE ESISTENTI O SONO FROTTOLE”) E SULLA QUESTIONE DEI FONDI DI SVILUPPO E COESIONE AFFONDA FITTO: "DICE CHE PER LITIGARE BISOGNA ESSERE IN DUE? SONO D'ACCORDO, NON SI PUÒ LITIGARE CON LE NULLITÀ” – LA BATTUTA SULLA DUCETTA: "DOPO DANTE E LEONARDO ORA ABBIAMO GIORGIA SULLE SCHEDE ELETTORALI. QUALCUN ALTRO SI FA CHIAMARE GENERALE, NON CI MANCANO GLI ELEMENTI DI CREATIVITÀ…”

VINCENZO DE LUCA

(ANSA) "Abbiamo una campagna elettorale avanti, dobbiamo prepararci ad un mese o poco più di propaganda, demagogia, effervescenza.

Saranno giornate di propaganda e anche di bizzarrie, l'ultima che abbiamo conosciuto è quello di mettere sulle schede elettorali i nomi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb.

"Si chiamano con i nomi le persone illustri, i geni, nel pantheon del nostro paese si chiamano per nome Dante, Leonardo, Raffaello, ora avremo anche Giorgia. Qualcun altro si fa chiamare generale, non ci mancano gli elementi di creatività in questo momento..".

De Luca, oltre 1 miliardo per Bagnoli, bene ma chi caccia soldi?

VINCENZO DE LUCA

(ANSA) "Tra le cose dette dal Governo una buona notizia c'è e mi riferisco al miliardo e 200 milioni di euro per Bagnoli. C'è un unico dettaglio che non è stato comunicato, chi caccia questi soldi?". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. "E' una bella notizia, ripeto, ma richiede la precisazione di un dettaglio, chi caccia un miliardo e 2 visto che il Governo non ha trovato nemmeno 100 milioni di euro per il bonus per le tredicesime", ha aggiunto.

De Luca, 'si sta vendendo la fontana di Trevi agli italiani'

(ANSA) "Mi pare che stiamo vendendo di nuovo la fontana di Trevi agli italiani". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb, laddove sottolinea: "Faccio fatica a trovare cose concrete dentro gli annunci del presidente Meloni". Chiama in causa misure, come "il bonus di 100 euro sulle tredicesime".

giorgia meloni parla di vincenzo de luca a porta a porta

"Dopo qualche settimana sono scomparsi perché il governo non ha trovato 100 milioni di euro - sottolinea - poi ci sono stati gli esoneri contributivi per giovani e donne che lavorano nel sud. Questi esoneri esistono in Italia dal 2017. Poi ci vengono annunciate misure a favore dell'auto imprenditorialità, anche questa misura esisteva già e si chiamava Resto al sud". "Mi pare che stiamo vendendo di nuovo la fontana di Trevi agli italiani - conclude - viene annunciato un impegno di 5 miliardi di euro per lavoro e per il sud ma sostanzialmente o sono cose già esistenti o sono frottole non finanziate".

De Luca, un delitto se si elimina decontribuzione al Sud

(ANSA) - "Il Governo vuole chiedere l'eliminazione di questa misura all''Unione europea, sarebbe un delitto visto che è l'unica misura che ha determinato l'incremento dell'occupazione. Non so se questa notizia è confermata o meno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all'ipotesi dello stop alla 'decontribuzione sud' da parte del Governo, nel corso della diretta Fb.

VINCENZO DE LUCA MANIFESTAZIONE A ROMA

De Luca, Manfredi smentisca consulenze a docenti Federico II

(ANSA) -Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede al commissario di Bagnoli, vale a dire il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di smentire quanto "sostengono gli esponenti di Fratelli d'Italia di Napoli in merito alle consulenze a docenti della Federico II". "Io suggerirei al commissario di smentire queste illazioni oppure di fornire l'elenco delle consulenze date a docenti della Federico II per stroncare e bloccare eventuali speculazioni", ha sottolineato De Luca

De Luca,incontro Fsc a giugno, Fitto ora impegnato nelle novene?

VINCENZO DE LUCA MANIFESTAZIONE A ROMA

(ANSA) - Torna a parlare del mancato accordo sui fondi di coesione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. E come sempre tira in ballo il ministro Fitto. "Abbiamo mandato due lettere al Governo nazionale con cui abbiamo comunicato che siamo qui, pronti, dialoganti, francescani, samaritani per firmare l'accordo di coesione - ha detto - attendiamo solo di essere convocati a Roma possibilmente non a giugno".

raffaele fitto giorgia meloni

"Sarà impegnato nel mese mariano e delle novene ma tutto li resto del mese di maggio cosa ha da fare il ministro Fitto nella sua vita? E perché non ci vediamo questa settimana. Abbiamo un mese bellissimo che può essere utilizzato, tranne gli eventi mariani". Poi aggiunge: "Fitto dice che per litigare bisogna essere in due, sono d'accordo, non si può litigare con le nullità. Da parte del Governo alla Regione Campania sono state chieste solo due cose, le obbligazioni giuridicamente vincolanti per una ventina di opere dei venti anni precedenti".

