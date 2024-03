"GUARDA, LÌ CI SONO LE MIE MUTANDE APPESE" – IL GOVERNATORE DELL’ABRUZZO, MARCO MARSILIO, DOPO LE POLEMICHE PER IL FATTO CHE VIVE E LAVORA A ROMA, LE PROVA TUTTE PER FAR CREDERE DI ESSERE STANZIALE IN ABRUZZO. INTERCETTATO DA UN CRONISTA DI “AGORÀ” INDICA LA PROPRIA BIANCHERIA STESA SUL TERRAZZO DELLA SUA CASA DI PESCARA – MARSILIO: “QUELLA CHE MI MUOVONO È UN’ACCUSA RAZZISTELLA, NEANCHE LA SCHLEIN E’ NATA IN ITALIA MA LA VUOLE GOVERNARE” – VIDEO

Martina Colabianchi www.news-town.it

[...] L’inviato della trasmissione Agorà, andata in onda su Rai Tre questa mattina, ha sorpreso Marsilio all’uscita di casa con in mano una busta di biancheria da portare in tintoria. Interpellato al microfono, il presidente ha affermato quanto poi, più lungamente, detto nel video pubblicato su Facebook:

“È curioso che a farmi quest’accusa, anche un po’ razzista, siano persone come Elly Schlein che, pur non essendo nata in Italia, vuole governare l’Italia. Ha tutto il diritto di farlo se gli italiani lo vorranno, ma non capisco perché allora a me si debba addebitare la colpa di essere nato a Roma perché i miei genitori erano troppo poveri per restare in Abruzzo“.

Secondo il presidente uscente, le motivazioni alla base di questo interesse starebbe, come affermato su Facebook, nella mancanza di argomenti in merito a sanità, trasporti e investimenti in Abruzzo perché “se parlano di ospedali e qualcuno come Bruno Vespa gli dice che ne sto costruendo quattro nuovi, ha ragione, non può più parlare di sanità, oppure di trasporti quando trova qui uno che compra treni e autobus che Luciano D’Amico, quando era presidente della TUA, non ha comprato lasciandoci il parco mezzi forse più vecchio d’Italia. Potrebbe allora parlare della ricostruzione, quella che Luciano D’Alfonso ci ha fatto trovare che andava avanti con dodici pratiche l’anno e oggi ne fa dodicimila“. [...]

