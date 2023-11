"LA GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS HA RALLENTATO LE CONSEGNE DI PROIETTILI ALL'UCRAINA" - ZELENSKY, ORAMAI MESSO IN OMBRA DAL CONFLITTO A GAZA, NON SA PIÙ COSA INVENTARSI TORNARE AL CENTRO DEI RIFLETTORI - I PROIETTILI DA 155 MILLIMETRI, FONDAMENTALI PER L'ESERCITO UCRAINO, SONO STATI "DIROTTATI" IN MEDIORIENTE - ZELENSKY POI ACCUSA IL CREMLINO: "MOSCA MI VUOLE RIMUOVERE CON UN COLPO DI STATO"

ZELENSKY, 'GUERRA GAZA RALLENTA CONSEGNE PROIETTILI ARTIGLIERIA'

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Lo spostamento dell'attenzione sulla guerra tra Israele e Hamas ha rallentato le consegne di proiettili di artiglieria all'Ucraina, minando lo sforzo bellico di Kiev: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta Bloomberg. I combattenti in Medio Oriente sono alla ricerca di proiettili da 155 millimetri, un componente chiave per le forniture di armi di cui l'Ucraina ha bisogno per respingere l'invasione russa, ha sottolineato il leader ucraino.

La richiesta improvvisa di queste munizioni, commenta l'agenzia di stampa, arriva in un "momento delicato". Martedì scorso il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha confermato le indiscrezioni della stessa Bloomberg affermando che l'Ue probabilmente non sarà in grado di realizzare il suo piano di fornire all'Ucraina un milione di proiettili di artiglieria entro marzo 2024 a causa dello stato della produzione dell'industria della difesa e degli ostacoli burocratici.

ZELENSKY, 'MOSCA VUOLE CREARE UN MAIDAN 3 PER RIMUOVERMI'

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Mosca sta cercando di seminare divisione nella società ucraina, creando "caos" nel Paese per rimuovere il presidente Volodymyr Zelensky: lo ha detto lo stesso leader ucraino, come riporta l'agenzia di stampa Bloomberg citata dai media internazionali.

"La nostra intelligence dispone di informazioni che provengono anche dai nostri partner", ha affermato Zelensky, parlando di un piano di disinformazione noto internamente come 'Maidan 3', in riferimento alla piazza centrale di Kiev che è stata il punto focale delle rivolte del 2004 e del 2014 (quest'ultima, in particolare, ha avuto un ruolo nel rovesciare l'allora presidente Viktor Yanukovich, sostenuto dalla Russia).

CARRI ARMATI RUSSI IN UCRAINA

"Maidan è un colpo di Stato per loro, quindi l'operazione è comprensibile", ha commentato Zelensky, ribadendo che il governo ucraino non si farà influenzare da qualcosa che "assomiglia a un conflitto congelato". In precedenza, il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Oleksiy Danilov aveva affermato che i servizi di Mosca (Fsb) vogliono lanciare un progetto politico filorusso in Ucraina e Zelensky aveva detto che Mosca sta investendo ingenti fondi in operazioni di disinformazione per dividere l'unità della comunità internazionale nel suo sostegno all'Ucraina.

