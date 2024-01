21 gen 2024 18:06

"HO DETTO A BIDEN CHE DOBBIAMO CONTROLLARE GAZA" - "BIBI" NETANYAHU CONFERMA DI AVER RIFIUTATO L'ACCORDO PROPOSTO DAL PRESIDENTE AMERICANO PER RICONOSCERE UNO STATO PALESTINESE DEMILITARIZZATO: "LA STRISCIA NON DEVE ESSERE PIÙ UN PERICOLO PER ISRAELE" - IL PREMIER DELLO STATO EBRAICO HA POI RESPINTO LE RICHIESTE DI HAMAS PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI (IL RITIRO DELLE TRUPPE E LE SUE DIMISSIONI)