BEPPE GRILLO A CHE TEMPO CHE FA

GRILLO, IL SUPERBONUS ERA UN'IDEA, DOVEVA DURARE 5 ANNI

(ANSA) - "Nella politica hai idee e poi è ovvio che quando entri nelle istituzioni, quell'idea viene frammentata. Era un'idea anche il superbonus edilizio, con Draghi eravamo d'accordo che doveva durare 5 anni. Eravamo d'accordo anche sul reddito di cittadinanza, abbiamo pensato ai navigator e poi ho lanciato le brigate di cittadinanza..". Così Beppe Grillo durante il programma 'Che tempo che fa' in onda sul canale Nove.

beppe grillo a che tempo che fa 2

IL RITORNO DI GRILLO NELLO STUDIO DI FAZIO. E ATTACCA L'AVVOCATO CHE ACCUSA IL FIGLIO

Estratto dell’articolo di Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

Beppe Grillo ammette di essere «il peggiore» e ne dà dimostrazione poco dopo. Quando, durante il suo show a «Che Tempo Che Fa», a un certo punto fa la strambata della serata. Fabio Fazio la domanda non la fa, ma è il fondatore del M5s che sceglie di parlare del processo che vede imputato il figlio Ciro per violenza sessuale di gruppo. Ed ecco che Grillo punta e sceglie il bersaglio, senza contraddittorio.

fabio fazio e beppe grillo a che tempo che fa 2

L’attacco è tutto per Giulia Bongiorno, che è senatrice della Lega. Ma soprattutto è l’avvocato della ragazza che accusa di violenza il figlio. «È un avvocato, presidente della Commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali, dove c’è una causa a porte chiuse. È inopportuno. Così si mischia tutto», si lascia andare Grillo.

Quelli che il comico definisce in modo sprezzante come «comizietti» sono le dichiarazioni fatte alla stampa da Bongiorno il 7 novembre scorso, dopo l’udienza in cui la presunta vittima di stupro ha dovuto affrontare le domande dei giudici e ripercorrere la dolorosa esperienza che sostiene di aver vissuto con il figlio di Grillo e altri tre amici. […]

fabio fazio e beppe grillo a che tempo che fa 1

[…] Grillo liquida così la vicenda, nel momento in cui la vicenda del figlio è tornata d’attualità. Un elefante nella stanza. Che aleggia ancora, tra il serio e il faceto, quando Grillo scherza: «Nel testamento ho lasciato tutto a me stesso». Si percepisce l’imbarazzo e lo studio diventa gelido. Forse meglio parlare d’altro.

Il canovaccio […] è tutto a metà tra lo sfogo dolente su ciò che è stato e il vittimismo di chi dice «sono stato denunciato 165 volte ma non ho mai denunciato nessuno». Poi, con la complicità di Fazio, l’elenco degli insulti ricevuti negli anni dal Garante del M5s. E poi lo slogan della serata, che è stato già il titolo di uno dei suoi ultimi show teatrali: «Io sono il peggiore». […]

giulia bongiorno

Tra aneddoti personali e le solite visioni orwelliane del futuro, il fondatore dei grillini parla anche di politica. «Ho fatto solo danni a questo Paese, hanno ragione, sono il peggiore», si blandisce. Poi dice: «Non posso guidare un Movimento politico, sono confuso». […]

Grillo è munito anche di una campanella che consegna a Fazio all’inizio dello show: «Così la suoni quando alzo i toni». Poi i giudizi su Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. «Conte è un bell’uomo, lo abbiamo scelto perché era un professore universitario, laureato, non si capisce ciò che dice, è perfetto perla politica». Quindi ammette: «Abbiamo litigato perché lui veniva dall’accademia, dall’università, ma ora è migliorato, ci mette più cuore». Più dure le valutazioni su Luigi Di Maio, che ribattezza ancora «Giggino a’ cartelletta». E quindi Di Maio «era il più preparato ma ci ha pugnalato, non ci aspettavamo che si facesse prendere dal potere».

conte e beppe grillo a roma alla manifestazione del m5s

[…] Grandi temi, i soliti. Dalle auto a idrogeno all’intelligenza artificiale. Proprio per l’evento lanciato da Conte sulla AI Grillo è atteso a Roma il 18 novembre. Il fondatore, forse per non mettere in imbarazzo Conte, evita accuratamente la politica estera. Sia l’Ucraina sia il Medio Oriente. Dice che «copre il libro di Vespa con quello di Casalino» e si congeda chiedendo al pubblico se deva fare politica o il comico. «Il comico!» è la risposta. Prenderne atto.

beppe grillo a che tempo che fa 1 beppe grillo a che tempo che fa 3 Conte Grillo fabio fazio e beppe grillo a che tempo che fa fabio fazio beppe grillo beppe grillo a che tempo che fa 4 ciro beppe grillo SAVONAROLA E BEPPE GRILLO - REPUBBLICA D BEPPE GRILLO A CHE TEMPO CHE FA