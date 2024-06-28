AUDIO ESCLUSIVO DI LAPRESSE SMENTISCE BERLUSCONI
IL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI BY LAPRESSE: ZELENSKY? NON POSSO DIRE QUELLO CHE PENSO
GIORGIA, MA ALLORA DILLO CHE TI DIVERTI A BULLIZZARE BERLUSCONI! – DONATELLA DI NITTO, LA GIORNALISTA DI “LAPRESSE” AUTRICE DEGLI SCOOP SUGLI AUDIO PRO-PUTINIANI DI BERLUSCONI, DIVENTA CAPO UFFICIO STAMPA DI “FRATELLI D’ITALIA”. UN BELLO SGARBO DELLA MELONI AL CAV, CHE FU MESSO IN ENORME IMBARAZZO DA QUELLE REGISTRAZIONI, TRA BOTTIGLIE DI VODKA E ACCUSE A ZELENSKY…
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