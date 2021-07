UN’APPROVAZIONE FUORTES E CHIARA - VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAI ALLA RATIFICA DELLA NOMINA DI CARLO FUORTES COME AD DELLA TV PUBBLICA CON CINQUE VOTI FAVOREVOLI E L'ASTENSIONE DI RICCARDO LAGANÀ, CONSIGLIERE CONSIGLIERE ELETTO DAI DIPENDENTI - STESSO RISULTATO PER LA VOTAZIONE PER MARINELLA SOLDI CHE È STATA ELETTA PRESIDENTE, MA PER LEI SI ATTENDE L’OK DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA...