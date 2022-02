TRATTATO COME UN CREMLINO - IL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO TROLLA LUIGINO DI MAIO: "HA STRANA IDEA DI DIPLOMAZIA, CHE È STATA INVENTATA PER RISOLVERE SITUAZIONI DI CONFLITTO E ALLEVIARE LE TENSIONI, E NON PER VIAGGI VUOTI IN GIRO PER I PAESI E ASSAGGIARE PIATTI ESOTICI AI RICEVIMENTI DI GALA" - NON SOLO A MOSCA NON SONO PIACIUTE LE PAROLE IN SENATO DEL NOSTRO MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI PROVE): DRAGHI FURIOSO PERCHE' TALI CAZZATE POTREBBERO COMPROMETTERE LA SUA EVENTUALE MISSIONE A MOSCA...