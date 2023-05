"INVITERO’ A PRANZO ROVELLI COSI’ MI CONOSCERA’ MEGLIO” - IL MINISTRO CROSETTO REPLICA ALLE CRITICHE DEL FISICO CHE SUL PALCO DEL PRIMO MAGGIO ERA ANDATO ALL'ATTACCO DELLE SPESE MILITARI E DEI "PIAZZISTI DI STRUMENTI DI GUERRA" - ROVELLI DECLINA L’INVITO: “GRAZIE MA LA QUESTIONE E’ POLITICA, VORREI SE NE DISCUTESSE NEL PAESE, NON A CENA IN DUE” – LE SCUSE DI AMBRA CHE EVOCA "UN CONTRADDITORIO"... - VIDEO

"Inviterò a pranzo il Professor Rovelli così la prossima volta che parlerà di me lo farà avendo conosciuto me, le mie idee, sapendo cosa ho fatto e faccio ogni giorno per cercare la pace e fermare la guerra ed anche per sentire come si serve una nazione con serietà e rispetto".

Così in un tweet il ministro della Difesa Guido Crosetto replica alle critiche del fisico Carlo Rovelli espresse nel suo intervento al concerto del Primo maggio.

"Apprezzo molto la cortesia del ministro della difesa, e il suo gentile invito a cena, e lo ringrazio. Ma la questione che ho posto nel mio intervento il Primo Maggio non è personale fra lui e me. È politica, riguarda il futuro di noi tutti, e vorrei se ne discutesse nel paese, non a cena in due". Così Carlo Rovelli risponde su Facebook al ministro della Difesa Guido Crosetto.

COSA HA DETTO ROVELLI SUL PALCO DEL CONCERTONE

Tra gli interventi "parlati" sul palco del concertone, infatti, c'è stato quello del fisico Carlo Rovelli, che è andato all'attacco delle spese militari e dei "piazzisti di strumenti di guerra" che costruiscono strumenti di morte "per ammazzarci l'un l'altro".

"Stiamo andando verso una guerra che cresce e, invece, di cercare soluzioni i Paesi si sfidano, invadono, soffiano sul fuoco della guerra e la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso", ha detto il divulgatore scientifico e poi ha puntato, pur senza nominarlo direttamente, ha puntato il dito contro il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in passato è stato presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza: "In Italia, il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo".

Poco dopo Ambra è intervenuta per sottolineare come "qua non c'è censura. Dispiace che non essendo un dibattito politico, quando si attacca qualcuno, come nell'intervento del professor Rovelli, dovrebbe esserci un contraddittorio che non c'è stato".

