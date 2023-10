"ISRAELE HA DIRITTO A DIFENDERSI E A DISTRUGGERE HAMAS” – VINCENZO DE LUCA ENTRA A GAMBA TESA NEL DIBATTITO DELLA GUERRA IN MEDIORIENTE E FA ESPLODERE I DISSIDI INTERNI AL PD SUL TEMA (NEL 2016 LA SEGRETARIA MULTIGENDER SCHLEIN PARTECIPÒ A UN INCONTRO DAL TITOLO “BASTA CON L’OCCUPAZIONE ISRAELIANA DELLA PALESTINA”) – IL PRESIDENTE DELLA CAMPANIA ATTACCA SUL NO DI ELLY AL TERZO MANDATO DA GOVERNATORE: “UNO DEI PARAMETRI DI STUPIDITA' CHE DENUNCIO NEL PD. NEL PARTITO HO TROVATO UNA GRANDE CONCENTRAZIONE DI CAFONI..."

"Sulla guerra in medio oriente abbiamo bisogno di un insieme di realismo e di ragione: siamo di fronte a un atto di barbarie compiuto dai terroristi di Hamas, un atto che viola regole di umanità e convivenza civile. Di fronte a un atto come questo c'è bisogno di una risposta dura: Israele ha diritto a difendersi e ha diritto a distruggere Hamas. Punto", dice Vincenzo De Luca intervistato alla settima edizione della Festa dell'Ottimismo de Il Foglio. […]

Il governatore ha anche parlato del suo nuovo libro – "Nonostante il Pd" – che uscirà tra una decina di giorni. "Io milito in un partito che mi ha rotto sempre le scatole e mi ritrovo in una situazione paradossale: ho ricevuto rispetto dai miei avversari, mentre nel Pd ho trovato una grande concentrazione di cafoni, maleducati e presuntuosi. Ho detto semplicemente questo". […]

Sul terzo mandato come presidente della Campania, De Luca giudica la polemica come uno "dei parametri della stupidità che io denuncio del Pd". "Sono l'esponente del Pd più votato in Italia, con oltre il settanta per cento di preferenze. Per vincere con questi numeri i voti li devi conquistare. Mi ritrovo con esponenti del partito che non hanno rapporti con i territori".

C'è un paradosso in Italia, secondo lui, in quanto "ora Zaia sta facendo il terzo mandato nella pace del signore, ma se lo fa De Luca in Campania non va bene. Dire 'no' al terzo mandato significa dire 'no' al diritto dei cittadini di scegliere da chi diavolo essere governati. […]

Sul governo, il presidente De Luca spiega come sia "malato di 'annuncite'": "Trovo ogni mese annunci da parte dell'esecutivo a cui non segue niente, come con l'aumento dei prezzi. Il governo sta dicendo l'esatto contrario di quello che ha detto all'opposizione".

"Abbiamo — continua — una parte dell'opinione pubblica che fa contemporaneamente l'elogio della coerenza e dell'incoerenza. Ha vinto all'opposizione perché è stata coerente, ma ora sta facendo il contrario di quanto diceva all'opposizione: non puoi dire che fai il blocco navale e poi fai la 'compagna di merenda di Von den Leyen'. Mi aspettavo da un governo di destra una cosa che caratterizza la destra europea: la sburocratizzazione, ad esempio".

(...) Poi la scoperta di una partecipazione del segretario dem a un incontro sul Medio Oriente. "E dal passato spunta una partecipazione di Schlein, il 29 gennaio 2016 nella città di Milano, a un incontro pubblico dal titolo emblematico: «Basta con l’occupazione israeliana della Palestina - scrive Il Giornale - Si capisce, dunque, la difficoltà della leader del Pd e sposare la causa israeliana. E come al solito, Schlein parla ma senza dare una linea chiara".

